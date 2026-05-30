Игрок «Спартака» провел суперфинал с «Краснодаром» на обезболах

«Спартак» посвятил пост полузащитнику команды Эсекьелю Барко.
«Пост в честь Эсекьеля Барко!
В суперфинале [против «Краснодара»] он играл на обезболах, проведя лишь 1 тренировку перед игрой. Но это не помешало ему сначала сделать ассист на Солари, а затем забить последний пенальти в матче.
8 голов, 9 ассистов, 17 голевых действий в этом сезоне и выигранный кубок. Браво, Эсе», – написали красно-белые.
- В сезоне-2025/26 Барко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» истекает через год. Сейчас идут переговоры о продлении.
- Рыночная стоимость аргентинца – 16 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал «Спартака»