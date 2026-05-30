Игрок «Спартака» провел суперфинал с «Краснодаром» на обезболах

Эсекьеля Барко!

В суперфинале [против «Краснодара»] он играл на обезболах, проведя лишь 1 тренировку перед игрой. Но это не помешало ему сначала сделать ассист на Солари, а затем забить последний пенальти в матче.

8 голов, 9 ассистов, 17 голевых действий в этом сезоне и выигранный кубок. Браво, Эсе», – написали красно-белые.