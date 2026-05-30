  • Игрок «Спартака» провел суперфинал с «Краснодаром» на обезболах

Игрок «Спартака» провел суперфинал с «Краснодаром» на обезболах

Сегодня, 14:09
2

«Спартак» посвятил пост полузащитнику команды Эсекьелю Барко.

«Пост в честь Эсекьеля Барко!

В суперфинале [против «Краснодара»] он играл на обезболах, проведя лишь 1 тренировку перед игрой. Но это не помешало ему сначала сделать ассист на Солари, а затем забить последний пенальти в матче.

8 голов, 9 ассистов, 17 голевых действий в этом сезоне и выигранный кубок. Браво, Эсе», – написали красно-белые.

  • В сезоне-2025/26 Барко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает через год. Сейчас идут переговоры о продлении.
  • Рыночная стоимость аргентинца – 16 миллионов евро.

Источник: телеграм-канал «Спартака»
Комментарии (2)
zigbert
1780140205
Честь ему и хвала. Помог команде выиграть кубок.
Прокс
1780141498
Опять Бромантан,а потом понимаем заболотный, Егорка!!!!
