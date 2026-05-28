Журавель сравнил зрелищность финалов Кубка России и Лиги конференций

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель заявил, что ему не понравился финал Лиги конференций между «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано».
«Какой же бестолковый финал. Наш кубковый финал «Спартака» и «Краснодара» был в разы интереснее.
Может, во втором тайме финал раскочегарится, но я уже подумываю почитать книжку, потом крепко уснуть и узнать финальный счет утром из Flashscore. Это будет полезнее», – написал Журавель в своем телеграм-канале.
- «Пэлас» выиграл Лигу конференций, победив «Райо Вальекано» со счетом 1:0.
- В суперфинале FONBET Кубка России «Спартак» и «Краснодар» определяли сильнейшего в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время. Трофей в итоге забрали красно-белые.
Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля