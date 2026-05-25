Генич высказался о работе судей в суперфинале Кубка России

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высоко отозвался об арбитре Инале Танашеве.

28-летний судья из Нальчика обслуживал суперфинал FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».

«Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.

«Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.

«Инал Танашев – это не шаг года, это прыжок года! Потому что до этого сезона о нeм никто не знал, и за один сезон он убедил [главу департамента судейства и инспектирования РФС] Мажича, что он достоин работать топовые матчи РПЛ и финал Кубка.

Охренеть! Даже все карточки, которые он раздал, они все были по делу», – сказал Генич.