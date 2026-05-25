«Спартак» разыгрывает осколок Кубка России – от трофея остался лишь каркас

Спартаковцы доломали трофей Кубка России, выигранный у «Краснодара» по пенальти.

Клубная пресс-служба показала разбитый трофей и написала: «Друзья, ужасные новости. Мы добили кубок».

Среди подписчиков клубного телеграм-канала «Спартак» объявил розыгрыш осколка Кубка России.

«Разыгрываем осколок кубка! Частичка истории достанется случайному подписчику «Спартака». Подпишитесь на канал и нажмите кнопку «Хочу Кубок!» Итоги подведем 27 мая», – говорится в публикации красно-белых.