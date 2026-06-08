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  • В «Индепендьенте» прокомментировали трансфер спартаковца Барко

В «Индепендьенте» прокомментировали трансфер спартаковца Барко

8 июня, 11:11
21

Пресс-атташе «Индепендьенте» Пабло Гриндетти высказался о возможном трансфере полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

«Идут ли переговоры, открывающие возможность его возвращения? Он публично заявил, что очень хочет вернуться в клуб. С нашей стороны, мы разделяем это же желание. Однако на пути есть проблемы, которые необходимо решить, они отнюдь не простые, но есть хорошая предрасположенность обеих сторон к тому, чтобы это осуществилось. Самый сложный фактор – это российский клуб. Посмотрим, как решится этот вопрос, а также как игроку и его представителю удастся адаптироваться к тому, что может предложить «Индепендьенте».

Касаемо финансовых аспектов, «Индепендьенте» очень хочет осуществить его возвращение, но мы не можем делать экономических безумств, которые потом не сможем разрешить. Надеюсь, переговоры придут к благополучному завершению, мы верим, что так и будет.

Возможный контракт Барко? Что касается финансового вопроса, я думаю, «Индепендьенте» может достичь согласия при наличии предрасположенности обеих сторон. Очевидно, мы не в состоянии платить такие же суммы, которые платит российский клуб, но желание есть, и всe будет зависеть от предрасположенности обеих сторон. Затем останется договориться об уходе из «Спартака».

Мы можем предложить определeнные условия, а дальше всe будет зависеть от того, что сможет сделать Эсекьель. Мы понимаем, что российский клуб не отпустит его так просто, но предрасположенность – это хорошая отправная точка», – сказал Гриндетти Independiente Rey de America.

  • В сезоне-2025/26 Барко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает через год.
  • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал «Спартак Информ»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Индепендьенте Барко Эсекьель
Комментарии (21)
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k611
1780906587
Кто платит тот и заказывает музыку...
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...уефан
1780906664
...если убрать всю шелуху, то можно коротко сказать, что денег нет, чтобы заплатить Спартаку, да и на зарплату в Индепендьенте, что и требовалось сказать, а не делать мозги Барко и нам...
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R_a_i_n
1780906739
Денег на трансфер нет, з.п. платить нечем, но предрасположенность обеих сторон хорошая🤡
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TOMSON
1780907627
Как тут многие любят писать и особенно советовать Зениту. «Если игрок хочет уйти, то нужно его отпускать» Давайте Спартачи, отпускайте. Как написал Бразильский клуб, именно Спартак и зп Барко является главной проблемой на пути к счастью игрока и индепендьенте. Эти все преграды можно решить обыкновенной арендой, где Спартак будет частично компенсировать зп Барко.
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ScarlettOgusania
1780909225
"предрасположенность сторон" такова: "сложный фактор" - пошли нах**, копите деньги за выкуп прав...🤬 есть мнение и у других СМИ, что Барко счастлив в Спартаке и согласовывает продление контракта, и ни о каких индепендьенте не думает, все, что он сказал для аргов - не более, чем вежливость к бывшему клубу, обещать - не значит жениться...🤣
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Иван Петров 1986
1780910311
Все упирается в бабки, а их то как раз у них и нет.
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IVANRUS777
1780911798
У вас более хорошая предрасположенность отсосать в этом вопросе, чем подписать Барко. Причём совершенно бесплатно.
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Свинолёт
1780912613
Бенут из свинарни. Силой там держат.
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Император Бомжей
1780917054
Да мля,он согласен подписать соглашение со Спартаком, на улучшенных условиях, но при этом просит отпустить его на год домой!
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oyabun
1780933362
Предрасположенность - бла бла бла - предрасположенность.. Это всё что может предложить данный клуб Спартаку.
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