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  • «Шинник» назначит экс-спартаковца, выступавшего в Ярославле

«Шинник» назначит экс-спартаковца, выступавшего в Ярославле

Сегодня, 11:53

В ярославском «Шиннике» определились с новым главным тренером. Команду возглавит бывший игрок команды Денис Бояринцев.

Переговоры проведены, к назначению все готово. Бояринцев сменит во главе «Шинника» белоруса Артема Булойчика, который возвращается в тренерский штаб «Балтики».

  • В прошлом году Бояринцева уволили из «Ротора». С тех пор он без работы, периодически появлялся в эфирах «Матч ТВ».
  • Бояринцев выводил из Второй лиги в Первую «Текстильщик», «Родину», «Сокол», «Ротор».
  • За «Шинник» футболист выступал в 2008 году – в последний на сегодня сезон ярославцев в РПЛ. В 27 матчах чемпионата Бояринцев забил шесть голов.

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Россия. PARI Первая лига Шинник Бояринцев Денис
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