«Шинник» назначит экс-спартаковца, выступавшего в Ярославле

В ярославском «Шиннике» определились с новым главным тренером. Команду возглавит бывший игрок команды Денис Бояринцев.

Переговоры проведены, к назначению все готово. Бояринцев сменит во главе «Шинника» белоруса Артема Булойчика, который возвращается в тренерский штаб «Балтики».