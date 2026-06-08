«Шинник» назначит экс-спартаковца, выступавшего в Ярославле

В ярославском «Шиннике» определились с новым главным тренером. Команду возглавит бывший игрок команды Денис Бояринцев.
Переговоры проведены, к назначению все готово. Бояринцев сменит во главе «Шинника» белоруса Артема Булойчика, который возвращается в тренерский штаб «Балтики».
- В прошлом году Бояринцева уволили из «Ротора». С тех пор он без работы, периодически появлялся в эфирах «Матч ТВ».
- Бояринцев выводил из Второй лиги в Первую «Текстильщик», «Родину», «Сокол», «Ротор».
- За «Шинник» футболист выступал в 2008 году – в последний на сегодня сезон ярославцев в РПЛ. В 27 матчах чемпионата Бояринцев забил шесть голов.
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева