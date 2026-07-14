Клуб РПЛ расстался с центрфорвардом

«Факел» расторг контракт с центральным нападающим Георгием Гонгадзе по соглашению сторон.

«Жора, спасибо за самоотдачу, за неравнодушие, за вклад в результаты команды. Пусть впереди будут новые успехи!» – говорится в сообщении воронежцев.