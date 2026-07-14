Клуб РПЛ расстался с центрфорвардом

«Факел» расторг контракт с центральным нападающим Георгием Гонгадзе по соглашению сторон.
«Жора, спасибо за самоотдачу, за неравнодушие, за вклад в результаты команды. Пусть впереди будут новые успехи!» – говорится в сообщении воронежцев.
- 30-летний Гонгадзе в прошлом сезоне провел за «Факел» 22 матча, забил 2 гола. Зимой он переходил на правах аренды в «Челябинск», где отметился 1 голом и 1 ассистом в 13 встречах.
- За «Факел» он всего провел 58 игр, забил 11 голов, сделал 3 ассиста.
Источник: официальный сайт «Факела»