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Определена лучшая вратарская школа России

7 августа, 08:09
5

Издание «МЯЧ RU» определило сильнейшую вратарскую школу России.

«В «Краснодаре» лучшая вратарская школа в России. Повсюду топы.

Этим летом ЦСКА усилился Максимом Бориско из «Балтики» – это очередной вратарь-воспитанник «Краснодара». Они по всей РПЛ, причем в грандах. Агкацев легко заменил Сафонова в «Краснодаре», сам Мотя уехал в сильнейший клуб Европы, Адамов расцвел в «Зените», Бориско уже помогает армейцам в FONBET Кубке России, Латышонок может вернуть прайм в Калининграде.

И это еще без учета вратарей чуть попроще. Например, в «Крыльях» играет Никита Кокарев, а за «Акрон» уже выходит 20-летний Игнат Тереховский – тоже воспитанники «Краснодара». Ни у одной из топ-академий РПЛ нет столько мощных киперов.

«Краснодар» пользуется всеми современными методами. Там вратарь мало чем отличается от полевого: учится не только ловить мячи, но и отдавать классные передачи. Применяются футботы – это специальные тренажеры для обработки мяча и ориентации в пространстве. Еще «Краснодар» сознательно омолодил тренерский состав, чтобы готовить вратарей под самые актуальные требования.

И это дает шикарные результаты», – написали аналитики.

  • Упомянутый Сафонов в 2024 году продан «ПСЖ» за 20 миллионов евро.
  • «Краснодар» в прошлом году стал чемпионом.
  • Это единственный титул в 18-летней истории «Краснодара».

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Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (5)
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АЛЕКС 58
1786083769
Кафанов кусает локти и плачется в жилетку пуделя!
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Интерес
1786086626
Бориско не является воспитанником "Краснодара", он-воспитанник футбольной школы "Кубани" из города Краснодара.
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