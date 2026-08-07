Талалаев рассказал о кадровых потерях «Балтики»

Андрей Талалаев, главный тренер «Балтики», сообщил о кадровых проблемах команды перед выездным матчем 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

В среду калининградцы уступили «Зениту» (0:1) в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ранее «Балтика» обыграла «Динамо» в чемпионате, однако победа обернулась повреждениями у двух игроков.

Встреча с «Крыльями Советов» состоится завтра, 8 августа.

«У нас есть потери, но пока карты раскрывать не будем – речь о паре футболистов. Цена за очки сейчас очень высокая. Мы обыграли «Динамо», но какой ценой это нам далось… Один игрок выбыл на 20 дней, второй – на неделю.

Зрители этого не замечают, а мы вынуждены корректировать состав. Ребята должны лечиться, восстанавливаться, а потом снова набирать форму», – сказал Талалаев.