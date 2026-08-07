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35-летний Заболотный подписал контракт с новым клубом

7 августа, 10:52
10

Антон Заболотный, нападающий, стал игроком медийного СКА из Ростова-на-Дону.

«Один раз армеец – армеец навсегда! Добро пожаловать в СКА Ростов, Заба!» – написал клуб Басты.

  • 35-летний форвард – воспитанник академии ЦСКА. За свою карьеру он выступал за ряд российских клубов: «Волгарь», брянское «Динамо», «Уфу», «Факел», «Тосно», «Зенит», «Сочи», ЦСКА, «Химки» и «Спартак».
  • В активе Заболотного – чемпионский титул и две победы в Кубке России. На профессиональном уровне нападающий провел 434 матча и забил 101 мяч.
  • За сборную России форвард сыграл 19 встреч и отметился двумя забитыми мячами.

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Источник: телеграм-канал СКА
Россия. Премьер-лига Трансферы Заболотный Антон
Комментарии (10)
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Иван Петров 1986
1786089829
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vrozmayev
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biber.ru
1786090642
Нашли, лять, армейца.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1786091626
Заболотный согласен играть в болоте с лягушками,только бы платили
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Просто-333
1786098032
Заголовок на тысячу, текст на грош
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