35-летний Заболотный подписал контракт с новым клубом

Антон Заболотный, нападающий, стал игроком медийного СКА из Ростова-на-Дону.
«Один раз армеец – армеец навсегда! Добро пожаловать в СКА Ростов, Заба!» – написал клуб Басты.
- 35-летний форвард – воспитанник академии ЦСКА. За свою карьеру он выступал за ряд российских клубов: «Волгарь», брянское «Динамо», «Уфу», «Факел», «Тосно», «Зенит», «Сочи», ЦСКА, «Химки» и «Спартак».
- В активе Заболотного – чемпионский титул и две победы в Кубке России. На профессиональном уровне нападающий провел 434 матча и забил 101 мяч.
- За сборную России форвард сыграл 19 встреч и отметился двумя забитыми мячами.
Источник: телеграм-канал СКА