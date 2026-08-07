Заболотный прокомментировал переход в клуб из Медиалиги

Нападающий Антон Заболотный дал комментарий после перехода в «СКА Ростов».

35-летний форвард подписал с медийным клубом контракт на полгода.

Его зарплата будет составлять 500 тысяч рублей в месяц.

Заболотный дисквалифицирован на шесть месяцев от профессионального футбола из-за допинга.

«Когда ты начинаешь красно-синим с самого детства, в какой-то момент тебя все равно притягивает туда же. Перевес в переговорах все-таки сыграл то, что с красно-синим цветом у меня многое ассоциируется.

Я посмотрел, как СКА играет в Кубке, мне очень импонировал их футбол. Это очень достойная команда. И футбольная составляющая, и антураж вокруг меня... И СКА, и ЦСКА – это все одно и то же», – сказал Заболотный.