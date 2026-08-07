«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ

«Рубин» и «Нефтехимик» из Первой лиги рассказали о начале партнерства.
«Рубин» и «Нефтехимик» объявляют о начале стратегического партнерства, направленного на формирование единой футбольной вертикали в Республике Татарстан.
Ключевым направлением совместной работы станет выстраивание системы подготовки игроков для профессиональных команд с акцентом на развитие спортивного потенциала региона и поддержку местных воспитанников!» – написали казанцы.
- «Рубин» – чемпион России 2008 и 2009 годов.
- Сейчас команду тренирует испанец Франк Артига.
- В первых двух турах РПЛ у «Рубина» три очка.
Источник: телеграм-канал «Рубина»