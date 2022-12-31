- 7 февраля
- 22:10 «Рубин» договорился о трансфере двух игроков «Нефтехимика» 1
- 31 декабря 2022
- 11:33 «Рубин» интересуется лучшим бомбардиром «Нефтехимика»
- 27 ноября 2022
- 16:58 Первая лига. «Рубин» благодаря голу Дзагоева обыграл «Нефтехимик» (2:0). После ухода Слуцкого казанцы только побеждают 3
- 24 ноября 2022
- 09:01 Фото «Эль-Татарико возвращается!» «Рубин» сделал пародию на фото Роналду и Месси
- 14 октября 2022
- 19:39 Новикову отправили повестку из военкомата. Тренер близок к назначению в «Пари НН»
- 18:18 Стала известна сумма неустойки в соглашении Новикова. Он может возглавить «Пари НН» 1
- 00:40 Новиков отреагировал на информацию о возможном переходе в «Пари НН»
- 4 октября 2022
- 21:45 «Следи за языком!» Тренер «СтавАгроСоюза» ответил на оскорбления болельщика после вылета из Кубка России 2
- 19:00 Кубок России. «СтавропольАгроСоюз» вылетел от «Нефтехимика». В турнире не осталось любительских команд 2
- 25 сентября 2022
- 10:33 «Нефтехимик»: «Матч со «СтавропольАгроСоюзом» состоится, несмотря на частичную мобилизацию»
- 30 августа 2022
- 14:23 Фото «Рубин» купил полузащитника «Нефтехимика»
- 8 августа 2022
- 21:28 Слуцкий прокомментировал ничью «Рубина» с «Нефтехимиком»
- 20:16 Видео «Галактикос – это «Нефтехимик». «Рубину» забили ударом через себя в матче Первой лиги 3
- 19:56 Первая лига. «Рубин» упустил победу над «Нефтехимиком». У команды Слуцкого 1 победа в 4 турах 4
- 31 июля 2022
- 11:20 «Через год планирую закрепиться в «Спартаке». Лайкин назвал людей, из-за которых ушел в аренду в «Нефтехимик» 1
- 30 июля 2022
- 20:11 Видео Принадлежащий «Спартаку» Лайкин забил «Волге» с центра поля на 96-й минуте 3
- 17 июля 2022
- 11:34 Фото Воспитаннику ЦСКА разбили голову в матче с «Нефтехимиком». Рану скрепили металлическими скобами 2
- 25 июня 2022
- 21:13 Новиков объяснил, почему Овечкин забил «Амкалу» 1
- 27 мая 2022
- 23:35 Экс-тренер «Динамо» Новиков: «Мне безразлично, уйдет ли Шварц. Вообще не стал бы говорить, что это потеря» 5
- 7 мая 2022
- 19:11 Гогниев – о матче с «Нефтехимиком»: «Провалили игру. Черный день для «Алании» 1