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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Нефтехимик
€ 5 млн
Нефтехимик
Нижнекамск
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Нефтехимик
Сайт:
http://fk-neftekhimik.ru/
Тренер:
Роберт Евдокимов
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Таблица
«Спартак Кострома» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2026
Вчера, 16:50
«Спартак Кострома» – «Нефтехимик»: кто победит в матче 11 тура Первой лиги 2026/2027
13 сентября
«Чертаново» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Чертаново» – «Нефтехимик»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
«Енисей» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Енисей» – «Нефтехимик»: кто победит в матче 10-го тура Первой лиги 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Нефтехимик» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026
28 августа
«Нефтехимик» – «Уфа»: кто победит в матче 9 тура Первой лиги 2026/2027
27 августа
Трансляция
«Ротор» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Ротор» – «Нефтехимик»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027
23 августа
Трансляция
«Нефтехимик» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нефтехимик» – «Сочи»: кто победит в матче 7-го тура Первой лиги 2026/2027
19 августа
Трансляция
«Нефтехимик» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2026
14 августа
«Нефтехимик» – «Шинник»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027
13 августа
Трансляция
«Нижний Новгород» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2026
8 августа
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Нижний Новгород» – «Нефтехимик»: кто победит в матче 5 тура Первой лиги 2026
7 августа
Трансляция
«Нефтехимик» – «Текстильщик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026
1 августа
«Нефтехимик» – «Текстильщик»: кто победит в матче 4 тура Первой лиги 2026/2027
31 июля
Трансляция
«Волга» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026
25 июля
«Волга» – «Нефтехимик»: кто победит в матче 3 тура Первой лиги 2026/2027
24 июля
Фото
«Балтика» подписала молодых игроков «Краснодара» и «Зенита»
20 июля
3
Трансляция
«Арсенал» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026
19 июля
«Арсенал Тула» – «Нефтехимик»: кто победит в матче 2 тура Первой лиги России 2026
18 июля
Трансляция
«Нефтехимик» – «Велес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июля 2026
11 июля
«Нефтехимик» – «Велес»: кто победит в матче 1 тура Первой лиги России 2026
10 июля
Фото
«Рубин» расстался с 3-м голкипером за лето
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