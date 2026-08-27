Матч 9 тура Первой лиги между нижнекамским «Нефтехимиком» и «Уфой» пройдет 28 августа 2026 года в Нижнекамске. Хозяева располагаются на 11-м месте с девятью очками, гости идут восьмыми с двенадцатью баллами. «Уфа» подходит к игре на фоне впечатляющей серии – она не проигрывает в шести из восьми последних матчей. Однако «Нефтехимик» дома традиционно силeн в играх с этим соперником: он одержал три победы подряд в очных встречах на своем поле. Сможет ли «Уфа» прервать эту домашнюю гегемонию и продолжить свою стабильную поступь, или хозяева воспользуются поддержкой родных трибун и одержат важную победу?

Кто победит в матче

«Нефтехимик» постарается использовать преимущество своего поля и удачную историю личных встреч, чтобы прервать нестабильную серию в чемпионате. Команда побеждает «Уфу» в трeх последних домашних матчах и забивает в каждой из этих игр. Однако в текущем сезоне атака хозяев действует неэффективно – в среднем 0,80 гола за последние пять матчей, а оборона пропускает 1,80 мяча за тот же период. В стартовых турах «Нефтехимик» уступил «Ротору» (0:1), «Сочи» (1:2) и «Шиннику» (0:2), а также разгромно проиграл «Нижнему Новгороду» (1:5). Тем не менее домашние стены и уверенность в матчах с «Уфой» могут стать решающими факторами, которые позволят хозяевам взять три очка.

«Уфа» подходит к игре с более стабильными результатами. Команда не проигрывает в шести из восьми последних встреч, а еe атака забивает в шести из восьми последних матчей, в среднем принося 1,20 гола за последние пять игр. При этом оборона уфимцев пропускает столько же, что указывает на сбалансированность. В последнем туре «Уфа» обыграла «Енисей» (3:1), а до этого сыграла вничью с «Костромой» (1:1) и уступила «Уралу» (0:3). Гости находятся выше в таблице и имеют лучшую форму, но их выездные матчи против «Нефтехимика» складываются неудачно – три поражения подряд в гостях у этого соперника.

Итоговый вывод: несмотря на более высокое место и стабильную форму «Уфы», «Нефтехимик» имеет явное преимущество в очных встречах на своeм поле. Хозяева способны прервать свою неудачную серию и взять три очка, особенно с учeтом того, что гости не могут победить в Нижнекамске уже три матча подряд. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Нефтехимика».

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Нефтехимик» имеет перевес: десять побед против четырeх у «Уфы», ещe пять матчей завершились вничью. При этом на своeм поле хозяева одержали три победы подряд над «Уфой» и забивали в каждом из этих матчей. Текущая форма «Уфы» стабильна, но еe неудачная выездная история против «Нефтехимика» может сказаться на результате. Хозяева, напротив, знают, как играть против этого соперника, и домашняя поддержка должна помочь им прервать серию неудач.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Нефтехимика» в основное время. Домашняя серия из трeх побед над «Уфой», а также умение забивать в этих встречах дают хозяевам психологическое преимущество. Гости имеют более стабильную форму, но их выездные проблемы против этого соперника не позволяют рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Нефтехимика» с коэффициентом 2,55. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 9 тура Первой лиги между «Нефтехимиком» и «Уфой» состоится 28 августа 2026 года в Нижнекамске и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на каналах «Матч ТВ» и «МАТЧ! Планета».