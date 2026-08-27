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«Нефтехимик» – «Уфа»: кто победит в матче 9 тура Первой лиги 2026/2027

27 августа 2026 9:58
Нефтехимик - Уфа
28 авг. 2026, пятница 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
2.55
Победа «Нефтехимика»
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Матч 9 тура Первой лиги между нижнекамским «Нефтехимиком» и «Уфой» пройдет 28 августа 2026 года в Нижнекамске. Хозяева располагаются на 11-м месте с девятью очками, гости идут восьмыми с двенадцатью баллами. «Уфа» подходит к игре на фоне впечатляющей серии – она не проигрывает в шести из восьми последних матчей. Однако «Нефтехимик» дома традиционно силeн в играх с этим соперником: он одержал три победы подряд в очных встречах на своем поле. Сможет ли «Уфа» прервать эту домашнюю гегемонию и продолжить свою стабильную поступь, или хозяева воспользуются поддержкой родных трибун и одержат важную победу?

Кто победит в матче

«Нефтехимик» постарается использовать преимущество своего поля и удачную историю личных встреч, чтобы прервать нестабильную серию в чемпионате. Команда побеждает «Уфу» в трeх последних домашних матчах и забивает в каждой из этих игр. Однако в текущем сезоне атака хозяев действует неэффективно – в среднем 0,80 гола за последние пять матчей, а оборона пропускает 1,80 мяча за тот же период. В стартовых турах «Нефтехимик» уступил «Ротору» (0:1), «Сочи» (1:2) и «Шиннику» (0:2), а также разгромно проиграл «Нижнему Новгороду» (1:5). Тем не менее домашние стены и уверенность в матчах с «Уфой» могут стать решающими факторами, которые позволят хозяевам взять три очка.

«Уфа» подходит к игре с более стабильными результатами. Команда не проигрывает в шести из восьми последних встреч, а еe атака забивает в шести из восьми последних матчей, в среднем принося 1,20 гола за последние пять игр. При этом оборона уфимцев пропускает столько же, что указывает на сбалансированность. В последнем туре «Уфа» обыграла «Енисей» (3:1), а до этого сыграла вничью с «Костромой» (1:1) и уступила «Уралу» (0:3). Гости находятся выше в таблице и имеют лучшую форму, но их выездные матчи против «Нефтехимика» складываются неудачно – три поражения подряд в гостях у этого соперника.

Итоговый вывод: несмотря на более высокое место и стабильную форму «Уфы», «Нефтехимик» имеет явное преимущество в очных встречах на своeм поле. Хозяева способны прервать свою неудачную серию и взять три очка, особенно с учeтом того, что гости не могут победить в Нижнекамске уже три матча подряд. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Нефтехимика».

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Нефтехимик» имеет перевес: десять побед против четырeх у «Уфы», ещe пять матчей завершились вничью. При этом на своeм поле хозяева одержали три победы подряд над «Уфой» и забивали в каждом из этих матчей. Текущая форма «Уфы» стабильна, но еe неудачная выездная история против «Нефтехимика» может сказаться на результате. Хозяева, напротив, знают, как играть против этого соперника, и домашняя поддержка должна помочь им прервать серию неудач.

Личные встречи
Побед - 9 (45%)
Ничьих - 6 (30%)
Побед - 5 (25%)
22
Забитых мячей
13
1.1
В среднем за матч
0.65
4:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Уфа
3 : 2
25.10.2025
Нефтехимик
Самая крупная ничья
Россия. Кубок, 6 раунд
Уфа
1 : 1
30.10.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Нефтехимик
0 : 1
28.08.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Нефтехимик
2 : 0
28.02.2026
Уфа
Россия. Кубок, 6 раунд
Уфа
1 : 1
30.10.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Уфа
3 : 2
25.10.2025
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 31 тур
Уфа
1 : 0
04.05.2025
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 2 тур
Нефтехимик
2 : 1
21.07.2024
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Россия. Первая лига, 33 тур
Нефтехимик
2 : 0
27.05.2023
Уфа
Россия. Первая лига, 17 тур
Уфа
0 : 0
06.11.2022
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Россия. ФНЛ, 37 тур
Уфа
1 : 1
11.05.2014
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 19 тур
Нефтехимик
1 : 1
18.10.2013
Уфа
Россия. Кубок, 1/32 финала
Уфа
0 : 1
01.09.2013
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 28 тур
Уфа
2 : 0
15.04.2013
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нефтехимик
1 : 0
17.09.2012
Уфа
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 31 тур
Уфа
0 : 0
18.04.2012
Нефтехимик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Нефтехимик
2 : 0
10.08.2011
Уфа
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
Уфа
0 : 0
18.05.2011
Нефтехимик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 21 тур
Уфа
0 : 1
27.09.2010
Нефтехимик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
Нефтехимик
4 : 1
26.06.2010
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Уфа
1 : 0
16.08.2009
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Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
Нефтехимик
2 : 0
07.05.2009
Уфа
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
12
Энри Мукба
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
8
Шамиль Исаев
АП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Нефтехимик
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
85
Иван Пяткин
ОП
96
Никита Васильев
ОП
15
A. Bondar
ЦП
27
Arseniy Budylin
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
9
Артем Котик
ЦФ
Уфа
1
Тимур Крайков
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
97
Артем Полесовщиков
АП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
3-1-2-3-1
98
Исмагилов
28
Платонов
6
Печенкин
22
Хомуха
38
Алейников
25
Ситдиков
19
Шарифуллин
7
Джамилов
8
Сухомлинов
12
Мукба
14
Машуков
3-1-1-3-2
31
Беленов
5
Кутин
77
Агапов
2
Черов
11
Якуев
6
Тарба
27
Давлитгереев
8
Исаев
9
Липовой
70
Ортис
88
Агеян
6
Печенкин
44
Сухорученко
44
Сухорученко
6
Печенкин
19
Шарифуллин
85
Пяткин
85
Пяткин
19
Шарифуллин
25
Ситдиков
96
Васильев
96
Васильев
25
Ситдиков
8
Сухомлинов
15
15
8
Сухомлинов
38
Алейников
31
Касимов
31
Касимов
38
Алейников
11
Якуев
23
Ахатов
23
Ахатов
11
Якуев
9
Липовой
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
9
Липовой
88
Агеян
19
Майоров
19
Майоров
88
Агеян
Остались в запасе
Нефтехимик
Уфа
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
27
Arseniy Budylin
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
1
Тимур Крайков
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
97
Артем Полесовщиков
АП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
27
Arseniy Budylin
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
9
Артем Котик
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
97
Артем Полесовщиков
АП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Омари Тетрадзе

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Нефтехимика» в основное время. Домашняя серия из трeх побед над «Уфой», а также умение забивать в этих встречах дают хозяевам психологическое преимущество. Гости имеют более стабильную форму, но их выездные проблемы против этого соперника не позволяют рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Нефтехимика» с коэффициентом 2,55. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 9 тура Первой лиги между «Нефтехимиком» и «Уфой» состоится 28 августа 2026 года в Нижнекамске и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на каналах «Матч ТВ» и «МАТЧ! Планета».

«Нефтехимик» – «Уфа»: смотреть онлайн.

2.55
Победа «Нефтехимика»
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Уфа Нефтехимик
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