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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Нефтехимик
Уфа - Нефтехимик: обзор матча 06 ноября 2022
Уфа
06.11.2022, воскресенье, 12:00
Россия. Первая лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Нефтехимик
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
87'
87'
Замена
М. Лайкин
️️️️
В. Галиулин
85'
Желтая карточка
М. Барсов
Замена
Р. Минаев
️️️️
Э. Касинтура
77'
Желтая карточка
Р. Фищенко
73'
Замена
А. Никитин
️️️️
Д. Ортис
66'
46'
Замена
М. Барсов
️️️️
Д. Хубаев
Замена
К. Карп
️️️️
А. Евсеев
46'
46'
Замена
И. Школик
️️️️
А. Котик
40'
Желтая карточка
Д. Хубаев
Желтая карточка
Э. Касинтура
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Уфа
71
Максим Вафиев
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
7
Андрей Никитин
ЛВ
55
Кэтэлин Карп
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
8
Евгений Черкес
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
3-3-2-1-1
81
Кукушкин
52
Конюхов
15
Плиев
3
Ботака-Иобома
3
Плиев
6
Фищенко
11
Темников
50
Голубев
94
Евсеев
17
Касинтура
70
Ортис
3-2-3-2
96
Обухов
12
Ширяев
16
Шоркин
21
Бердников
5
Москвичев
16
Денисов
2
Хубаев
2
Ситдиков
21
Галиулин
9
Котик
25
Уридия
94
Евсеев
55
Карп
55
Карп
94
Евсеев
70
Ортис
7
Никитин
7
Никитин
70
Ортис
17
Касинтура
77
Минаев
77
Минаев
17
Касинтура
21
Галиулин
83
Лайкин
83
Лайкин
21
Галиулин
9
Котик
20
Школик
20
Школик
9
Котик
2
Хубаев
14
Барсов
14
Барсов
2
Хубаев
Остались в запасе
Уфа
Нефтехимик
71
Максим Вафиев
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
1
Андрей Голубев
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
71
Максим Вафиев
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Уфа - Нефтехимик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Помощники судьи:
Станислав Попков (Петрозаводск)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Резервный судья:
Владимир Фалов (Москва)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
Нефтяник
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