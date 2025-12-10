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Балтика
Иван Кукушкин
€ 300 тыс
Иван Кукушкин
Балтика
24 июля 2002 (24), Санкт-Петербург
#81 | Вратарь
196 см
Россия
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«Балтика» объявила о 1-м зимнем трансфере – куплен воспитанник «Зенита»
2025.12.10 14:04
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