РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти

«Динамо» обыграло «Локомотив» со счeтом 1:0 в матче 6-го тура РПЛ.

Встреча прошла в Москве на «РЖД Арене», главный арбитр – Иван Абросимов.

Единственный гол на 73-й минуте забил защитник «Динамо» Максим Осипенко, реализовавший пенальти.

В 7-м туре «Локомотив» 6 сентября встретится с «Балтикой», а «Динамо» в тот же день сыграет со «Спартаком».

После шести туров «Локомотив» набрал три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Динамо» с десятью очками располагается на пятой строчке.