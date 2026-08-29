РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти

«Динамо» обыграло «Локомотив» со счeтом 1:0 в матче 6-го тура РПЛ.
Встреча прошла в Москве на «РЖД Арене», главный арбитр – Иван Абросимов.
Единственный гол на 73-й минуте забил защитник «Динамо» Максим Осипенко, реализовавший пенальти.
В 7-м туре «Локомотив» 6 сентября встретится с «Балтикой», а «Динамо» в тот же день сыграет со «Спартаком».
После шести туров «Локомотив» набрал три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Динамо» с десятью очками располагается на пятой строчке.
Россия. Премьер-лига. 6 тур
Локомотив - Динамо - 0:1 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 0:1 - М. Осипенко, 73 (с пенальти).
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Локомотив
Динамо
Антон Митрюшкин
0%
Илья Еремеев
0%
Данила Годяев
0%
Лукас Фассон
0%
Георгий Джикия
0%
Сесар Монтес
0%
Александр Сильянов
0%
Сергей Бабкин
0%
Сергей Пиняев
0%
Александр Руденко
0%
Вадим Раков
0%
Евгений Морозов
0%
Александр Коваленко
0%
Зелимхан Бакаев
0%
Никита Салтыков
0%
Владислав Голубев
0%
Показать всех игроков
Курбан Расулов
0%
Рубенс
0%
Давид Рикардо
0%
Максим Осипенко
0%
Хуан Хосе Касерес
0%
Данил Глебов
0%
Бителло
0%
Антон Миранчук
0%
Артур Гомес
0%
Ярослав Гладышев
0%
Иван Сергеев
0%
Николас Маричаль
0%
Луис Чавес
0%
Тимофей Маринкин
0%
Показать всех игроков
Источник: «Бомбардир»