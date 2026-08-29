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  • РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти

РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти

29 августа, 22:02
24

«Динамо» обыграло «Локомотив» со счeтом 1:0 в матче 6-го тура РПЛ.

Встреча прошла в Москве на «РЖД Арене», главный арбитр – Иван Абросимов.

Единственный гол на 73-й минуте забил защитник «Динамо» Максим Осипенко, реализовавший пенальти.

В 7-м туре «Локомотив» 6 сентября встретится с «Балтикой», а «Динамо» в тот же день сыграет со «Спартаком».

После шести туров «Локомотив» набрал три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Динамо» с десятью очками располагается на пятой строчке.

Россия. Премьер-лига. 6 тур
Локомотив - Динамо - 0:1 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 0:1 - М. Осипенко, 73 (с пенальти).
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Локомотив
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив
Комментарии (24)
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Император Бомжей
1788030184
Матч вообще никакой! Прям вот ничейный, обе команды играли откровенно плохо..
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Mirak92
1788030230
Динамо так радуется, как будто ЛЧ выйграли. А Локо по человечески жалко. Надеюсь поправятся. Отличный клуб и отличные болелы у него. Вы хоть раз видели, что бы тут на бомбе, хоть один фан дичь нес? и я нет! Локо живи
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FWSPM
1788030259
Обе команды очень плохо выглядят
Ответить
Красногорск_Фан
1788030259
Если бы у Галактионова была бы честь подал в отставку. Динамо победило за счет осмысленной игры которой в помине нет у Локомотива. Грустно, развалили команду
Ответить
Ден 781
1788030318
Игра была ничейная
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...уефан
1788030746
...Локо, пора очки набирать! Сегодня были не хуже соперника, если не лучше... В итоге - бублик...
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Император 1
1788030938
Поздравляю Динамо с победой. С игрой, конечно, у обеих команд проблемы.
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FFR
1788031134
Игра была равна, ….
Ответить
ScarlettOgusania
1788033874
сегодня день "левых" пеналей, и все - кому они больше всего необходимы для самоутверждения, стыд и срам за судейский корпус, особенно за Фролова...🤬 локо собрался в "лучшую лигу мира" с МахалМахалычем..?
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Semenycch
1788064734
А где поросячий визг? Пенальти в пользу Динамо откровенно левый! Где московское свинство? Гладышев после якобы подножки пробежал еще 3 шага, потом увидел, что мяч уходит за лицевую линию и решил упасть! Смех, а не пенальти! Свиноферма, где Ваши возгласы?
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