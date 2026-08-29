Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов

«Сабах» интересуется полузащитником «Зенита» Ду Кейросом.
Азербайджанский клуб рассматривает 26-летнего бразильца как одну из опций усиления состава. «Сабах» впервые пробился в Лигу чемпионов, где встретится с «Барселоной», «Наполи» и «Боруссией».
Ду Кейрос просит у потенциальных работодателей не менее 1 миллиона евро в год. «Зенит» больше не рассчитывает на полузащитника и отказывается доплачивать часть его зарплаты при аренде в другой клуб.
«Сабах» нуждается в универсальном полузащитнике. Кроме того, клуб активно мониторит российский рынок – скаутскую службу возглавляет россиянин Никита Васюхин, ранее работавший в «Зените», «Рубине» и «Акроне».
- Ду Кейрос, воспитанник «Коринтианса», в нынешнем сезоне не получает игровой практики в «Зените».
- Бразильский хавбек провел 29 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
- У него контракт с «Зенитом» до лета 2028 года.
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова