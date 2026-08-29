Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов

«Сабах» интересуется полузащитником «Зенита» Ду Кейросом.

Азербайджанский клуб рассматривает 26-летнего бразильца как одну из опций усиления состава. «Сабах» впервые пробился в Лигу чемпионов, где встретится с «Барселоной», «Наполи» и «Боруссией».

Ду Кейрос просит у потенциальных работодателей не менее 1 миллиона евро в год. «Зенит» больше не рассчитывает на полузащитника и отказывается доплачивать часть его зарплаты при аренде в другой клуб.

«Сабах» нуждается в универсальном полузащитнике. Кроме того, клуб активно мониторит российский рынок – скаутскую службу возглавляет россиянин Никита Васюхин, ранее работавший в «Зените», «Рубине» и «Акроне».