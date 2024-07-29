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Игорь Обухов
€ 600 тыс
Игорь Обухов
Факел
29 мая 1996 (30)
#96 | Вратарь
Россия
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Трансферы
Опубликована сборная 2-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.07.29 11:21
1
«Спартак» заинтересован во вратарях сборных Казахстана и Ирана
2024.06.12 11:34
10
Экс-игрок «Зенита» Обухов объяснил, почему в клубе мало воспитанников
2024.06.09 12:17
2
«Спартак» претендует на вратаря «Химок»
2024.06.05 07:52
1
«Химки» подписали в ворота воспитанника «Зенита»
2023.06.18 14:24
1
Вратарь Обухов: «Не встречал игрока с более сильным ударом, чем у Халка»
2021.12.19 11:31
3
Фото
«СКА-Хабаровск» объявил о переходе вратаря Обухова в «Ротор»
2021.01.28 10:58
Вратарь «Арсенала»: «Дзюба – топовый мужик! Всегда придет на помощь, если только ему написать о проблеме»
2018.05.24 15:28
9
Обухов: «Возвращаюсь в расположение «Арсенала». Соскучился по работе в клубе»
2018.02.04 16:28
Обухов: «Рад, что оказался в таком сильном клубе, как «Арсенал»
2018.01.27 09:59
5
Голкипер «Тюмени» Обухов может продолжить карьеру в «Урале»
2017.10.09 18:59
6
Голкипер «Зенита» Обухов отдан в аренду «Тюмени»
2017.02.24 22:54
1
Обухов: «Был уверен, что выйду»
2015.11.11 11:15
2
«Зенит-2» в матче с «Арсеналом» выпустил голкипера в поле
2015.11.08 20:20
3
Главные новости
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
2
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
4
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
12
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
4
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
1
Российский футболист отметился голом в Сегунде
08:43
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
5
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
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