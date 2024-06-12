«Спартак» заинтересован во вратарях сборных Казахстана и Ирана

«Спартак» рассматривает трех кандидатов на позицию вратаря. По данным EViral News, в это число входят 28-летний Игорь Обухов из «Химок», 35-летний Игорь Шацкий, выступающий за «Актобе» и сборную Казахстана, а также 31-летний Алиреза Бейраванд, играющий за «Пересполис» и национальную команду Ирана.

Сообщается, что «Спартак» может расстаться с двумя голкиперами: Александром Селиховым и Ильей Свиновым.