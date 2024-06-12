«Спартак» заинтересован во вратарях сборных Казахстана и Ирана

«Спартак» рассматривает трех кандидатов на позицию вратаря. По данным EViral News, в это число входят 28-летний Игорь Обухов из «Химок», 35-летний Игорь Шацкий, выступающий за «Актобе» и сборную Казахстана, а также 31-летний Алиреза Бейраванд, играющий за «Пересполис» и национальную команду Ирана.
Сообщается, что «Спартак» может расстаться с двумя голкиперами: Александром Селиховым и Ильей Свиновым.
- Бейраванд дважды выигрывал бронзовые медали Кубка Азии, у него есть опыт выступлений в Европе за «Антверпен» и «Боавишту».
- Шацкий всю карьеру провел в Казахстане, был основным голкипером национальной команды в отборочном турнире Евро-2024.
- Обухов начинал взрослую карьеру в молодежной команде «Зенита». В РПЛ провел 1 матч в 2018 году за «Арсенал».