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    • «Спартак» заинтересован во вратарях сборных Казахстана и Ирана

    «Спартак» заинтересован во вратарях сборных Казахстана и Ирана

    «Спартак» рассматривает трех кандидатов на позицию вратаря. По данным EViral News, в это число входят 28-летний Игорь Обухов из «Химок», 35-летний Игорь Шацкий, выступающий за «Актобе» и сборную Казахстана, а также 31-летний Алиреза Бейраванд, играющий за «Пересполис» и национальную команду Ирана.

    Сообщается, что «Спартак» может расстаться с двумя голкиперами: Александром Селиховым и Ильей Свиновым.

    • Бейраванд дважды выигрывал бронзовые медали Кубка Азии, у него есть опыт выступлений в Европе за «Антверпен» и «Боавишту».
    • Шацкий всю карьеру провел в Казахстане, был основным голкипером национальной команды в отборочном турнире Евро-2024.
    • Обухов начинал взрослую карьеру в молодежной команде «Зенита». В РПЛ провел 1 матч в 2018 году за «Арсенал».

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    Источник: EViral News

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    Сегодня, 11:34
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    Комментарии (15)
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    TIMOTHY
    1718181695
    Хватайте быстрее муромои,а то Газпром перехватит как и латышенка))
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    ...короче
    1718183022
    ...да, долго нам тут ещё будут мозг выносить этими вбросами до закрытия трансферного окна...
    Ответить
    FCSpartakM
    1718187276
    брать иностранца-вратаря занятие не благородное.
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    MazaiNN
    1718193312
    Обратили бы внимание на ДинамУ Махачкала. Не знаю кто там на воротах но команда пропустила всего 19 мячей исходя из статистики.
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    алдан2014
    1718196368
    Кто такие информации даёт? Дворовому шарикову ясно ,что это выдумки.
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    Невописынок
    1718197091
    Аххаах, а потом опять будут реветь, что они лузеры, не могут победить никого
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