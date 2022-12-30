- 30 января
- 20:14 Фото Наингголан подписал контракт с итальянским клубом 2
- 28 января
- 19:28 Агент опроверг информацию «Антверпена» о приостановке контракта Керка с «Локомотивом»
- 17:32 Фото «Антверпен» объявил о трансфере Керка. Контракт с «Локо» приостановлен
- 25 января
- 09:05 34-летний Наингголан близок к возвращению в Италию 1
- 22 января
- 17:47 Керк не стал приостанавливать контракт с «Локо» из уважения к клубу. «Антверпен» заплатит за аренду игрока 1
- 21 января
- 13:46 Семин высказался об уходе Керка из «Локомотива»
- 12:43 Стало известно, кому «Локомотив» отдаст Керка в аренду 1
- 19 января
- 20:40 У Овермарса из-за инфаркта отмерла часть сердечной мышцы 1
- 30 декабря 2022
- 22:33 Овермарс перенес инсульт. Год назад «Аякс» уволил его из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам 3
- 18 октября 2022
- 12:32 Фото Наингголан закурил на скамейке запасных. «Антверпен» перевел его в дубль 3
- 1 августа 2022
- 09:36 Фото Экс-форвард «Химок» Зе перешел в кипрский клуб. У него 2 гола в 3 матчах РПЛ
- 2 июля 2022
- 11:50 «Антверпен» хочет подписать Тиля, принадлежащего «Спартаку» 4
- 28 мая 2022
- 08:43 Фото Ван Боммел возглавил «Антверпен». В октябре тренера уволили из «Вольфсбурга»
- 2 апреля 2022
- 17:29 Экс-игрок «Химок» Ламкель Зе перешел в клуб Лиги 1 «Метц» 2
- 13 марта 2022
- 23:28 Форвард «Химок» Зе покинул клуб. У него 2 гола в 3 матчах РПЛ 2
- 7 февраля 2022
- 15:58 Фото «Химки» объявили об аренде форварда «Антверпена» Ламкеля Зе 8
- 1 февраля 2022
- 08:20 Агент Ламкеля Зе: «Дидье переходит в «Химки». Аренда без права выкупа»
- 31 января 2022
- 00:57 Форвард «Антверпена» Ламкель Зе перейдет в «Химки» («Чемпионат»)
- 5 января 2022
- 17:00 «Антверпен» предлагал 5 миллионов за Черникова. «Краснодар» отказал («Чемпионат») 7
- 13:59 «Антверпен» интересуется опорником «Краснодара» Черниковым (Sport24) 5
- 9 декабря 2021
- 23:24 Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
- 4 декабря 2021
- 09:17 Черчесов может возглавить «Антверпен» 17
- 26 ноября 2021
- 01:14 Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад» 7
- 5 ноября 2021
- 01:15 Лига Европы. «Байер» забил четыре гола «Бетису», «Марсель» сыграл вничью с «Лацио» и другие результаты
- 21 октября 2021
- 21:50 Лига Европы. «Лацио» сыграл вничью с «Марселем» и другие результаты 1
- 19 октября 2021
- 11:49 Судья Иванов рассудит «Фенербахче» и «Антверпен» в Лиге Европы. Москалев – на VAR
- 30 сентября 2021
- 22:15 Лига Европы. «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реал Сосьедадом», «Легия» сильнее «Лестера» и другие результаты 1
- 16 сентября 2021
- 23:57 Лига Европы. «Лестер» упустил победу над «Наполи», «Монако» благодаря ассисту Головина обыграл «Штурм» и другие результаты
- 27 августа 2021
- 09:14 Фото Тренер «Антверпена» в честь выхода клуба в Лигу Европы пришел голым на пресс-конференцию 6