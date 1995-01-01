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    Глава российских судей назначен на матч украинской команды в ЛЧ: как такое возможно?

    2 октября, 19:19
    В УЕФА явно что-то перепутали.

    Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич рискует попасть в неприятный скандал.

    В понедельник стало известно, что 50-летний серб назначен инспектором на матч группового этапа Лиги чемпионов. Есть минимум две причины, по которым назначение Мажича можно считать странным.

    Во-первых, глава российских судей будет работать на игре украинской команды – он получил назначение на матч «Антверпен» – «Шахтер». Это выглядит максимально странно, учитывая нынешнюю политическую ситуацию.

    Во-вторых, игра в Бельгии состоится 4 октября – в самый разгар важнейших матчей Фонбет Кубка России. В этот день в рамках Кубка запланировано пять игр, в том числе дерби «Динамо» — «Спартак».

    Скорее всего, Мажич пропустит эти игры. В лучшем случае он сможет следить за ними удаленно.

    Фото: Global Look Press

    Рейтинг: 4 Голосов: 6
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20190

      ilichkadr 2 октября, 19:46

      Брюссель, Штаб-квартира НАТО, матч «Антверпен» – «Шахтер». Полёт нормальный.............

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