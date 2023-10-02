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Глава российских судей назначен на матч украинской команды в ЛЧ: как такое возможно?

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич рискует попасть в неприятный скандал.

В понедельник стало известно, что 50-летний серб назначен инспектором на матч группового этапа Лиги чемпионов. Есть минимум две причины, по которым назначение Мажича можно считать странным.

Во-первых, глава российских судей будет работать на игре украинской команды – он получил назначение на матч «Антверпен» – «Шахтер». Это выглядит максимально странно, учитывая нынешнюю политическую ситуацию.

Во-вторых, игра в Бельгии состоится 4 октября – в самый разгар важнейших матчей Фонбет Кубка России. В этот день в рамках Кубка запланировано пять игр, в том числе дерби «Динамо» — «Спартак».

Скорее всего, Мажич пропустит эти игры. В лучшем случае он сможет следить за ними удаленно.

Фото: Global Look Press

Лига чемпионов Шахтер
Комментарии (1)
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ilichkadr
1696265209
Брюссель, Штаб-квартира НАТО, матч «Антверпен» – «Шахтер». Полёт нормальный.............
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