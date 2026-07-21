Всем клубам России грозит трансферный бан

Клубам из России могут запретить регистрировать новых игроков.
Ограничения связаны с солидарными выплатами и невозможностью их осуществлять из-за проблем с открытием счетов в ЕС.
Неделю назад ФИФА уже наложила бессрочный запрет на «Ахмат», который будет подавать апелляцию в Международный спортивный суд.
«Раньше солидарные выплаты переводились напрямую клубам. В конце 2022-го ФИФА создала во Франции клиринговую кампанию, через нее должны были проходить все платежи. Чтобы пользоваться ее услугами, нужно открыть там счет.
«Ахмат» пытался, но ему многократно отказывали. В итоге ФИФА наложила запрет. Теперь то же самое грозит всем клубам РПЛ и ФНЛ, ведь нужных счетов нет ни у кого из них уже почти 4 года. И никто солидарку туда не платил. А ведь там еще и пени набежали...» – написал журналист Иван Карпов.
РФС на прошлой неделе обещал членам РПЛ попробовать решить вопрос с ФИФА после завершения ЧМ-2026.
«И дело тут не в санкциях США конкретно к «Ахмату», а тупо в невозможности для россиян открыть счет в Европе и перевести туда деньги. А без этого – запрет на регистрацию и до свидания: составы заморозятся и любые движение игроков станут невозможны.
Потенциальная катастрофа прямо накануне старта РПЛ, учитывая что трансферное окно в России будет открыто аж до 11 сентября. Только пользоваться им, вполне вероятно, будет нельзя. Как минимум «Ахмату», а то и вообще всем», – добавил Карпов.
- Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля.
- Трансферное окно закроется перед 8-м туром.