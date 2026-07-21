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Всем клубам России грозит трансферный бан

Вчера, 19:58
20

Клубам из России могут запретить регистрировать новых игроков.

Ограничения связаны с солидарными выплатами и невозможностью их осуществлять из-за проблем с открытием счетов в ЕС.

Неделю назад ФИФА уже наложила бессрочный запрет на «Ахмат», который будет подавать апелляцию в Международный спортивный суд.

«Раньше солидарные выплаты переводились напрямую клубам. В конце 2022-го ФИФА создала во Франции клиринговую кампанию, через нее должны были проходить все платежи. Чтобы пользоваться ее услугами, нужно открыть там счет.

«Ахмат» пытался, но ему многократно отказывали. В итоге ФИФА наложила запрет. Теперь то же самое грозит всем клубам РПЛ и ФНЛ, ведь нужных счетов нет ни у кого из них уже почти 4 года. И никто солидарку туда не платил. А ведь там еще и пени набежали...» – написал журналист Иван Карпов.

РФС на прошлой неделе обещал членам РПЛ попробовать решить вопрос с ФИФА после завершения ЧМ-2026.

«И дело тут не в санкциях США конкретно к «Ахмату», а тупо в невозможности для россиян открыть счет в Европе и перевести туда деньги. А без этого – запрет на регистрацию и до свидания: составы заморозятся и любые движение игроков станут невозможны.

Потенциальная катастрофа прямо накануне старта РПЛ, учитывая что трансферное окно в России будет открыто аж до 11 сентября. Только пользоваться им, вполне вероятно, будет нельзя. Как минимум «Ахмату», а то и вообще всем», – добавил Карпов.

  • Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля.
  • Трансферное окно закроется перед 8-м туром.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Ахмат
Комментарии (20)
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Юбиляр
1784654902
"Вот тебе, бабушка и юрьев день" 😲...
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рылы
1784655762
то есть, если купить условного казаха - то платёжка пойдёт через францию, что ли? и там ещё комиссию сдерут всякие лысые инфантильные мудаки? неплохо придумали про взносы и пени. и как тогда мы 4 года покупали и продавали, если это всё действует с 2022? значит были счета. в любом случае какая-нибудь лазейка должна быть. самовыкуп игрока. дать ему денег, он выкупает свой контракт, затем переходит к нам бесплатно, а франции можно показать жопу бумбраша, он и так её всем показывает.
Ответить
Император Бомжей
1784657323
Почему не показали новую форму Локо?
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R_a_i_n
1784657431
Та и йух с ними😅
Ответить
Willow
1784658917
Вспоминается анекдот: Рядовой Петров! Сбегайте в столовую и принесите мне горячего чаю.Товарищ прапорщик так столовая же закрыта на замок, а ключ у командира части, который уехал на полигон! Солдат, меня не волнуют ваши проблемы. Выполняйте приказ, время пошло. Но если вернетесь без чая или взломаете дверь — пойдете под трибунал!
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Garrincha58
1784659268
Это же хорошо будут играть своими игроками или пока что есть. Таких легионеров, как сейчас у нас нафиг они нужны
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Snek
1784659837
Да вы что?! Нас скоро вернут в ЕК, санкции не работают, россияне не чувствуют влияния СВО! Всё это западная пропаганда! Только на Первом анале правда!
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Алим Терек
1784661596
Почувствовали что Ахмат наведет шороху с такими игроками и тренером,вот и подсуетились,Миллер наверное постарался)))
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BRO_football
1784662809
Зато наши футбольные чиновники нам обещают, что вот-вот совсем скоро с России снимут футбольный бан. А тут на тебе - и трансферный бан сверху. Молодцы! Отлично РФС с ФИФА поработал!
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DeStar
1784670523
ну откройте представительство рфс в оаэ каких)) пусть все клубы туда переводят деньги, а филиал рфс с дубайских счетов платит во францию) как-то так))
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