«Спартак» поборется за форварда сборной Уругвая

«Спартак» хочет приобрести нападающего «Леона» Федерико Виньяса.
Красно-белые пока не делали официального предложения по форварду, но готов дать ему самую высокую зарплату среди всех претендующих на него клубов.
У «Леона» есть предложение по нападающему от «Толуки» на сумму около 13 миллионов долларов плюс возможность получить права на кого-то из молодых игроков.
На Виньяса также претендует «Рексхэм», но клуб из Чемпионшипа не готов конкурировать с другими претендентами по зарплате. Кроме того, интерес к уругвайцу проявляет неназванная команда из Германии, однако ее первоначальные предложения хуже, чем у других претендентов.
Ранее сообщалось, что «Спартак» может заплатить за Виньяса 17 миллионов евро и предложит ему зарплату в размере 3 миллионов евро в год.
- 28-летний Виньяс провел за сборную Уругвая 3 матча на ЧМ-2026, но не отметился результативными действиями.
- Срок его контракта с «Леоном» рассчитан до конца 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Виньяса в 4 миллиона евро.
- В прошлом сезоне форвард провел за «Овьедо» 34 матча на правах аренды, забил 9 голов, сделал 1 ассист.