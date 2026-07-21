«Спартак» поборется за форварда сборной Уругвая

«Спартак» хочет приобрести нападающего «Леона» Федерико Виньяса.

Красно-белые пока не делали официального предложения по форварду, но готов дать ему самую высокую зарплату среди всех претендующих на него клубов.

У «Леона» есть предложение по нападающему от «Толуки» на сумму около 13 миллионов долларов плюс возможность получить права на кого-то из молодых игроков.

На Виньяса также претендует «Рексхэм», но клуб из Чемпионшипа не готов конкурировать с другими претендентами по зарплате. Кроме того, интерес к уругвайцу проявляет неназванная команда из Германии, однако ее первоначальные предложения хуже, чем у других претендентов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может заплатить за Виньяса 17 миллионов евро и предложит ему зарплату в размере 3 миллионов евро в год.