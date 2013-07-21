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Англия. Чемпионшип
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Рексхэм
€ 79 млн
Рексхэм
Рексхэм
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Рэйскурс Граунд
Сайт:
http://www.wrexhamafc.co.uk/
Тренер:
Фил Паркинсон
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