«Рексхэм» – «Ипсвич»: прогноз и ставки на матч 13 февраля 2026 с коэффициентом 2.05

12 февраля 2026 10:40
Рексхэм - Ипсвич Таун
13 февр. 2026, пятница 22:45 | Англия. Кубок, 1/16 финала
2.05
Тотал больше 2.5 голов
13 февраля в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Рексхэм» примет «Ипсвич». Это противостояние двух команд Чемпионшипа, которые находятся в разной форме и имеют разные турнирные задачи. Хозяева сделали ставку на кубок и уже выбили «Ноттингем Форест» в драматичном матче, гости же демонстрируют стабильность в чемпионате и подходят к встрече в отличной форме.

«Рексхэм»

Валлийский клуб переживает нестабильный период, чередуя яркие кубковые победы с неудачами в чемпионате. Главное достижение – вылетевший «Ноттингем Форест» (3:3 и победа по пенальти) в прошлом раунде Кубка Англии. «Рексхэм» забивает стабильно (в 11 из 13 последних матчей), но оборона вызывает вопросы: 1.40 пропущенного гола в среднем за игру. Дома команда способна на сенсацию, но уровень стабильности оставляет желать лучшего.

«Ипсвич»

«Ипсвич» находится в отличной форме, не проигрывая в 9 из 11 последних матчей. Команда демонстрирует сбалансированную игру: мощная атака (1.80 гола в среднем) и надежная оборона (1.00 пропуска в среднем). «Ипсвич» забивает в 8 матчах подряд и уверенно прошел «Блэкпул» в Кубке. В личной встрече в чемпионате команды сыграли вничью (0:0), что говорит о равной борьбе.

Факты о командах:

«Рексхэм»

  • Забивает в 11 из 13 последних матчей.
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей (1.40 в среднем).
  • Выбил «Ноттингем Форест» в прошлом раунде Кубка.
  • Занимает место в середине таблицы Чемпионшипа.

«Ипсвич»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей.
  • Забивает в 8 последних матчах подряд (1.80 в среднем).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Сыграл вничью с «Рексхэмом» в чемпионате (0:0).
  • Борется за выход в АПЛ.

Прогноз на матч «Рексхэм» – «Ипсвич»

Кубковый матч равных соперников по классу, но с разным уровнем формы. «Ипсвич» выглядит стабильнее, демонстрирует более мощную атаку и надежную оборону. «Рексхэм» способен на кубковый подвиг, что доказал в игре с «Ноттингемом», но текущая форма гостей внушает больше доверия. Учитывая, что в очной встрече в чемпионате команды не выявили победителя, а атакующий потенциал «Ипсвича» выше, наиболее вероятным исходом выглядит победа гостей или ничья с преимуществом «Ипсвича».

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70.

2.05
Тотал больше 2.5 голов
Автор: Воронцов Егор
Англия. Кубок Ипсвич Таун Рексхэм
