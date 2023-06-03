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    Темнокожий игрок «Ноттингема» не встал на колено вместе со всеми. Он не фанат организации Black Lives Matter

    Темнокожий игрок «Ноттингема» не встал на колено вместе со всеми. Он не фанат организации Black Lives Matter

    Протест одобрил даже тренер команды.

    Матч «Манчестер Юнайтед» в Кубке – боевик. Играли в грязи, отвечали вратарю-болельщику «Манчестер Сити», так еще и Лингард забил

    Матч «Манчестер Юнайтед» в Кубке – боевик. Играли в грязи, отвечали вратарю-болельщику «Манчестер Сити», так еще и Лингард забил

    Забили 6 голов.

    4

    «Челси» никогда не проигрывал дома, если забивал Азар. Работало во всех турнирах

    «Челси» никогда не проигрывал дома, если забивал Азар. Работало во всех турнирах

    Талисмана больше нет.

    2

    Он забил два гола фавориту, а потом раскрасил бороду

    Он забил два гола фавориту, а потом раскрасил бороду

    Итог лучшего матча сезона для Скотта Уогстаффа.

    1

    Пожалуйста, болейте за Зинченко. Он достоин успеха

    Пожалуйста, болейте за Зинченко. Он достоин успеха

    В этом тексте цитируют Басту. По делу.

    23

    Огромный флешмоб фанатов «Блэкпула» против владельцев. Ради него даже залезли на самую высокую гору Англии

    Огромный флешмоб фанатов «Блэкпула» против владельцев. Ради него даже залезли на самую высокую гору Англии

    Бессмысленный протест.

    3

    Можно обыграть вратаря и упасть перед воротами? У Рэшфорда получилось

    Можно обыграть вратаря и упасть перед воротами? У Рэшфорда получилось

    Смешной момент из Кубка Англии.

    5

    Оказалось, «МЮ» сыпется без Лукаку
    Тактика

    Оказалось, «МЮ» сыпется без Лукаку

    Конте давно не решал таких легких задач.

    5

    «Уиган» снова обыграл «Ман Сити». Все в бешенстве!
    Жара

    «Уиган» снова обыграл «Ман Сити». Все в бешенстве!

    Даже Гвардиола едва не побил тренера соперников.

    16

    Каким должен быть идеальный дебют защитника за 75 млн
    Герой

    Каким должен быть идеальный дебют защитника за 75 млн

    Огонь от новой звезды «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

    10

    «Санчес – настоящее животное». Алексис выиграл для «Арсенала» Кубок Англии
    Герой

    «Санчес – настоящее животное». Алексис выиграл для «Арсенала» Кубок Англии

    Летом Алексис Санчес вполне может уйти из «Арсенала». Пока же он продолжает приносить своей команде пользу. «Бомбардир» рассказывает, как Санчес почти в одиночку уделал «Челси». Возможно, именно в этом клубе он продолжит карьеру.

    3

    «В мае я буду в аренде». Дидье Дрогба хочет помочь «Челси»
    Троллинг

    «В мае я буду в аренде». Дидье Дрогба хочет помочь «Челси»

    Ивуарийский нападающий Дидье Дрогба любим английскими фанатами. Дрогба результативно выступал в «Челси», а потом уехал покорять Америку. «Бомбардир» рассказывает о забавном поступке игрока. Он намерен помочь лондонцам выиграть еще один трофей.

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    Футбольные матчи
    Англия. Кубок, 1/16 финала
    6 февраля, вторник
    22:45
    Плимут Аргайл
    Лидс
    1
    4
    Матч завершен
    22:45
    Ковентри
    Шеффилд Уэнсдэй
    4
    1
    Матч завершен
    22:45
    Саутгемптон
    Уотфорд
    3
    0
    Матч завершен
    7 февраля, среда
    22:45
    Ноттингем Форест
    Бристоль Сити
    2 (5)
    1 (3)
    Матч завершен
    23:00
    Астон Вилла
    Челси
    1
    3
    Матч завершен
    Англия. Кубок
    26 февраля, понедельник
    22:45
    Ковентри
    Мэйдстоун Юнайтед
    Не начался
    28 февраля, среда
    22:30
    Челси
    Лидс
    Не начался
    22:45
    Ноттингем Форест
    Манчестер Юн
    Не начался
    23:00
    Ливерпуль
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    Не начался
    Англия. Кубок, 1/8 финала
    27 февраля, вторник
    22:30
    Борнмут
    Лестер
    Не начался
    22:45
    Блэкберн
    Ньюкасл
    Не начался
    23:00
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    Манчестер Сити
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    28 февраля, среда
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    Все матчи
    У Гвардиолы – очередной трофей. Он уже легенда

    У Гвардиолы – очередной трофей. Он уже легенда

    Вошел в пятерку самых титулованных.

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