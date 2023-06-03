Темнокожий игрок «Ноттингема» не встал на колено вместе со всеми. Он не фанат организации Black Lives Matter
Протест одобрил даже тренер команды.
«Санчес – настоящее животное». Алексис выиграл для «Арсенала» Кубок Англии
Летом Алексис Санчес вполне может уйти из «Арсенала». Пока же он продолжает приносить своей команде пользу. «Бомбардир» рассказывает, как Санчес почти в одиночку уделал «Челси». Возможно, именно в этом клубе он продолжит карьеру.
«В мае я буду в аренде». Дидье Дрогба хочет помочь «Челси»
Ивуарийский нападающий Дидье Дрогба любим английскими фанатами. Дрогба результативно выступал в «Челси», а потом уехал покорять Америку. «Бомбардир» рассказывает о забавном поступке игрока. Он намерен помочь лондонцам выиграть еще один трофей.
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Шмодикс
|Блэкберн
|5
|2
|Педро
|Брайтон
|5
|3
|Вуттон
|Стокпорт Каунти
|4
|4
|Аль-Хамади
|Уимблдон
|3
|5
|Осула
|Шеффилд Юнайтед
|3
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Хаттон
|Суиндон Таун
|3
|2
|Долби
|Рексхэм
|3
|3
|МакГолдрик
|Ноттс Каунти
|2
|4
|Галлахер
|Блэкберн
|2
|5
|Биллинг
|Борнмут
|2
|Игрок
|Команда
|Г+П
|1
|Педро
|Брайтон
|5
|2
|Шмодикс
|Блэкберн
|5
|3
|Долби
|Рексхэм
|5
|4
|МакЛафлин
|Ньюпорт Каунти
|5
|5
|Аль-Хамади
|Уимблдон
|4