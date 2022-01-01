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Англия. Кубок
Футбольные тренеры
Кубок Англии 2025-2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Гвардиола Хосеп
-
2
Эмери Унаи
Астон Вилла
3
Лэмпард Фрэнк
Ковентри
4
Артета Микель
Арсенал
5
Грасия Хави
-
6
Мойес Дэвид
Эвертон
7
Слот Арне
-
8
Эшпириту Санту Нуну
Вест Хэм
9
Хау Эдди
Ньюкасл
10
Силва Марку
Бенфика
11
Фарке Даниэль
Лидс
12
Кэррик Майкл
Манчестер Юнайтед
13
Дайч Шон
-
14
Ираола Андони
Ливерпуль
15
Росеньор Лайам
-
16
Брюс Стив
Блэкпул
17
Глазнер Оливер
Ноттингем Форест
18
Пирсон Найджел
-
19
Уайлдер Крис
Шеффилд Юнайтед
20
Паркер Скотт
-
21
Исмаэль Валерьен
Блэкберн
22
Маккенна Киран
Ипсвич Таун
23
Франк Томас
-
24
Флетчер Даррен
-
25
Стефан Жульен
Куинз Парк Рейнджерс
26
Селлес Рубен
-
27
Диков Пол
Донкастер Роверс
28
Ле Бри Режи
Сандерленд
29
Эндрюс Кит
Брентфорд
30
МакФарлейн Калум
-
31
Асбаги Пойя
Барнсли
32
Клаф Найджел
Мэнсфилд Таун
33
Йетс Марк
Челтенхэм
34
Маррей Адам
Файлд
35
Барр Стив
Киддерминстер
36
Пирсон Шон
Гримсби Таун
37
Кутриб Деннис
Эббсфлит Юнайтед
38
Хилл Кейт
Рочдейл
39
Паркинсон Фил
Рексхэм
40
Миллс Гари
Гейтсхед
41
Девоншир Алан
Мейденхед Юнайтед
42
Тисдейл Пол
Эксетер Сити
43
Пикс Энди
Тамуорт
44
Моррисон Джеймс
Вест Бромвич
45
Кокс Сэм
Уилдстон
46
Уорн Пол
Дерби Каунти
47
Пелах Нарцис
Сток Сити
48
Паркинсон Фил
Алтричем
49
Коуэн Гэвин
Брэкли Таун
50
Сэдлер Мэт
Уолсолл
1
2
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