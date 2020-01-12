Найджел Пирсон
Тренер
|Имя
|Найджел
|Фамилия
|Пирсон
|Команда
|Бристоль Сити
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|21 августа 1963
|Имя
|Найджел
|Фамилия
|Пирсон
|Команда
|Бристоль Сити
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|21 августа 1963
|Дата
|Матч
|Турнир
|15.02.2023
|Бристоль Сити
|1 : 1
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|18.02.2023
|Сандерленд
|1 : 1
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|25.02.2023
|Бристоль Сити
|1 : 0
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|28.02.2023
|Бристоль Сити
|0 : 3
|Манчестер Сити
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|04.03.2023
|Кардифф
|2 : 0
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|07.03.2023
|Хаддерсфилд Таун
|0 : 0
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|11.03.2023
|Бристоль Сити
|2 : 0
|Блэкпул
|Англия. Чемпионшип, 36 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Бристоль Сити
|4
|2
|1
|1
|Дата
|Матч
|08.01.2023
|Бристоль Сити
|1 : 1
|Суонси
|17.01.2023
|Суонси
|1 : 2
|Бристоль Сити
|28.01.2023
|Бристоль Сити
|3 : 0
|Вест Бромвич
|28.02.2023
|Бристоль Сити
|0 : 3
|Манчестер Сити