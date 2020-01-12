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    Найджел Пирсон

    Тренер
    Имя Найджел
    Фамилия Пирсон
    Команда Бристоль Сити
    Гражданство Англия
    Дата рождения 21 августа 1963
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    15.02.2023 Бристоль Сити 1 : 1 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 32 тур
    18.02.2023 Сандерленд 1 : 1 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 33 тур
    25.02.2023 Бристоль Сити 1 : 0 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 34 тур
    28.02.2023 Бристоль Сити 0 : 3 Манчестер Сити Англия. Кубок, 1/8 финала
    04.03.2023 Кардифф 2 : 0 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    07.03.2023 Хаддерсфилд Таун 0 : 0 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 29 тур
    11.03.2023 Бристоль Сити 2 : 0 Блэкпул Англия. Чемпионшип, 36 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бристоль Сити 4 2 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.01.2023 Бристоль Сити 1 : 1 Суонси
    17.01.2023 Суонси 1 : 2 Бристоль Сити
    28.01.2023 Бристоль Сити 3 : 0 Вест Бромвич
    28.02.2023 Бристоль Сити 0 : 3 Манчестер Сити
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