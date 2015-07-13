Раньери возглавил "Лестер Сити"

"Лестер Сити" объявил о назначении итальянца Клаудио Раньери главным тренером команды. Контракт 63-летнего специалиста рассчитан на три года.

Раньери уже доводилось работать в Англии: с 2000 по 2004 год он руководил "Челси". Последним местом работы итальянца была сборная Греции, которую он покинул в ноябре прошлого года. Под его руководством греки провели четыре матча в рамках квалификации Евро-2016, в которых набрали одно очко.