Раньери возглавил "Лестер Сити"

"Лестер Сити" объявил о назначении итальянца Клаудио Раньери главным тренером команды. Контракт 63-летнего специалиста рассчитан на три года.
Раньери уже доводилось работать в Англии: с 2000 по 2004 год он руководил "Челси". Последним местом работы итальянца была сборная Греции, которую он покинул в ноябре прошлого года. Под его руководством греки провели четыре матча в рамках квалификации Евро-2016, в которых набрали одно очко.
"Лестер Сити" в прошлом сезоне занял 14-е место в Премьер-лиге под руководством Найджела Пирсона. В конце июня руководство клуба приняло решение расстаться с Пирсоном.
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Источник: ФК «Лестер Сити»