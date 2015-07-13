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Раньери возглавил "Лестер Сити"

13 июля 2015, 19:35
66

"Лестер Сити" объявил о назначении итальянца Клаудио Раньери главным тренером команды. Контракт 63-летнего специалиста рассчитан на три года.
Раньери уже доводилось работать в Англии: с 2000 по 2004 год он руководил "Челси". Последним местом работы итальянца была сборная Греции, которую он покинул в ноябре прошлого года. Под его руководством греки провели четыре матча в рамках квалификации Евро-2016, в которых набрали одно очко.
"Лестер Сити" в прошлом сезоне занял 14-е место в Премьер-лиге под руководством Найджела Пирсона. В конце июня руководство клуба приняло решение расстаться с Пирсоном.


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Источник: ФК «Лестер Сити»
Англия. Премьер-лига Англия Раньери Клаудио Пирсон Найджел
Комментарии (66)
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Amanreca
1436805769
Удачи.Ждем повторения 5-3:)
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caravanbashi
1436806705
Повезло же лисам, очень хороший тренер. Если бы Абрамович в 2004-м не стоял у него над душой, то Раньери с Челси взял бы ту Лигу чемпионов и на том бы могла закончиться карьера Жозе Моуриньо и мир бы вообще его не узнал.
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вoлгoдoн
1436807320
Ожидаем надекватного кота-дцпшника)
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YRunner
1436807659
Кис-кЫс-кЫс-кЫс-кЫс. Поздравляю с отличным тренером!
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просто сашка
1436808028
что то нету сосущего кота)) наверное комп сгорел)) надеюсь мама ему новый не скоро купит)
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Челси 23
1436808064
кстати да где это местный Цапцарапыч который за Лестер болеет)
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Luter Red
1436809391
Странно а где сам , господин Лестер Сити)))
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ЮЗИК
1436812001
Не фартовый тренер
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juventus186
1436826905
Котяра, чел, ты где?:-)) Без тебя чемпионами станут!!!
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fantazior
1436859261
Котан ты где? Смотри какого топа подписали) 4 игры 1 очко, явный WIN.
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