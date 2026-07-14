«Марсель» продаст экс-вингера «МЮ» Гринвуда за 40+2 миллиона

Вингер Мэйсон Гринвуд перейдет из «Марселя» в «Фенербахче».

Сумма трансфера составит 40 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами.

Гринвуд подпишет с «Фенербахче» контракт сроком до 2030 года. Англичанин будет получать в стамбульском клубе зарплату 10 миллионов евро в год после уплаты налогов.

«Манчестер Юнайтед», которому вингер принадлежал ранее, получит в результате этой сделки свыше 10 миллионов евро.