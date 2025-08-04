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Команды
Фенербахче
Мэйсон Гринвуд
€ 55 млн
Мэйсон Гринвуд
Фенербахче
1 октября 2001 (24)
#11 | Нападающий
Англия
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Публикации
«Марсель» продаст экс-вингера «МЮ» Гринвуда за 40+2 миллиона
14 июля
Роналду определил новую трансферную цель для «Аль-Насра»
2025.08.04 17:05
Фото
Гринвуд и девушка, обвинившая его в насилии, ждут второго ребенка
2024.10.20 13:08
1
Экс-нападающий сборной Англии задумался о смене спортивного гражданства
2024.08.24 13:00
Фото
«МЮ» продал Гринвуда в «Марсель» за 26 миллионов
2024.07.18 21:19
1
«Марсель» сделал «МЮ» предложение по Гринвуду
2024.07.09 11:17
«Ювентус» может отдать Кьезу в обмен на одного из двух игроков «Манчестер Юнайтед»
2024.06.22 08:16
1
Реакция Гринвуда на интерес «Ювентуса»
2024.06.09 22:19
1
«Ювентус» ведет переговоры о трансфере вингера «Манчестер Юнайтед»
2024.06.07 14:56
«Ювентус» рассматривает пять вариантов усиления атаки
2024.04.17 17:59
«Манчестер Юнайтед» определился со стоимостью Гринвуда
2024.04.12 22:48
1
«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут совершить обмен игроками
2024.03.28 19:44
Гринвуд может оказаться в «Ювентусе»
2024.03.23 14:34
«Манчестер Юнайтед» назвал испанским клубам цену на Гринвуда
2024.03.12 23:38
Гринвуд попросил не наказывать Беллингема, назвавшего Мэйсона насильником
2024.02.28 00:16
3
Беллингем мог назвать Гринвуда насильником по ходу матча «Хетафе» — «Реал»
2024.02.02 12:47
«Манчестер Юнайтед» готов летом продать 8 игроков за 100 миллионов
2024.01.25 10:20
4
«Барселона» готова отдать 10-й номер игроку, которого обвиняли в домашнем насилии
2023.12.30 13:00
Гринвуд заинтересовал два топ-клуба Европы
2023.12.14 20:57
13 игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед» в 2024 году
2023.11.23 09:55
3
Фанаты «Атлетика» скандировали «Гринвуд, умри!» во время матча с «Хетафе»
2023.09.29 00:12
1
Фото
Клуб Примеры представил Гринвуда, которого исключили из состава «МЮ»
2023.09.05 09:52
6
Гринвуд перешел из «МЮ» в клуб Примеры
2023.09.02 01:13
Гринвуд получил предложения от трех клубов: его исключили из состава «МЮ»
2023.08.22 15:35
1
«МЮ» подвел итоги внутреннего расследования по делу Гринвуда: клуб определился с его будущим
2023.08.21 17:40
«МЮ» вернет в состав игрока, которого обвиняли в изнасиловании
2023.08.17 02:25
3
21-летний Гринвуд стал отцом: ребенка родила девушка, обвинявшая игрока «МЮ» в изнасиловании
2023.07.14 17:56
2
Моуринью договаривается о трансфере в «Рому» игрока, которого хотели посадить за избиение девушки и принуждение к сексу
2023.07.02 11:27
2
Гринвуд может оказаться в «Ювентусе»
2023.05.07 13:12
Гринвуд провел переговоры с руководством «МЮ» – он больше года отстранен от работы с командой
2023.04.01 09:57
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