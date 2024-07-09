«Марсель» сделал «МЮ» предложение по Гринвуду

«Марсель» предложил «Манчестер Юнайтед» 27 миллионов фунтов за 22-летнего вингера Мэйсона Гринвуда, сообщил журналист Крис Вилер.

В сделку могут быть включены бонусы и процент от последующей перепродажи игрока. Стороны также обсуждали варианты аренды с обязательством выкупа.