«Марсель» сделал «МЮ» предложение по Гринвуду

«Марсель» предложил «Манчестер Юнайтед» 27 миллионов фунтов за 22-летнего вингера Мэйсона Гринвуда, сообщил журналист Крис Вилер.
В сделку могут быть включены бонусы и процент от последующей перепродажи игрока. Стороны также обсуждали варианты аренды с обязательством выкупа.
- «МЮ» может использовать деньги от трансфера Гринвуда, чтобы подписать защитника «Эвертона» Джеррэда Брэнтуэйта.
- 22-летний Гринвуд провел прошлый сезон на правах аренды в «Хетафе». Он сыграл 36 матчей за испанский клуб, забил 10 голов, отдал 6 передач.
Источник: страница Криса Вилера в соцсети X