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Лига 1 2025/2026
Команды
Марсель
€ 181 млн
Марсель
Марсель
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Велодром
Сайт:
http://www.om.net
Тренер:
Бруно Женезио
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Расписание
Таблица
Трансляция
«Ренн» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2026
11 сентября
«Ренн» – «Марсель»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Франции 2026/2027
10 сентября
Трансляция
«Марсель» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Марсель» – «Париж»: кто победит в матче 3-го тура Лиги 1 2026/2027
5 сентября
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
30 августа
1
«Монако» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Монако» – «Марсель»: кто победит в матче 2-го тура Лиги 1 2026/2027
29 августа
Сычев назвал отличия европейского футбола от российского
26 августа
Сычев – о старте карьеры во Франции: «Для меня это была дикость»
25 августа
2
Трансляция
«Марсель» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2026
21 августа
«Марсель» – «Страсбур»: кто победит в матче чемпионата Франции 2026/2027
20 августа
Фото
«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
4 августа
2
37-летний Обамеянг нашел новый клуб
18 июля
«Марсель» продаст экс-вингера «МЮ» Гринвуда за 40+2 миллиона
14 июля
ЦСКА не продал Данилова победителю Лиги чемпионов
9 июля
5
Игрок Аргентины пропустит весь ЧМ-2026 из-за травмы
6 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
Сычева отвергли в раздевалке «Марселя»: «Отвернулись и не стали со мной разговаривать»
27 мая
5
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
В «Марселе» оценили возможный трансфер Сперцяна
20 мая
Мостовой дал совет Сперцяну насчет перехода в «Марсель»
19 мая
3
Сперцяном заинтересовался клуб Лиги 1
18 мая
6
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Трансляция
«Марсель» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
9-кратный чемпион Франции выставил на продажу всех игроков
15 мая
Расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2026
12 мая
10
Трансляция
«Гавр» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
1
2
3
4
5
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