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«Нант» – «Марсель»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 1.7

01 мая 2026 8:47
Нант - Марсель
02 мая 2026, суббота 16:00 | Франция. Лига 1, 32 тур
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1.70
Победа «Марселя»
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2 мая на стадионе «Божуар» в Нанте состоится матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором «Нант» примет «Марсель». Встреча аутсайдера, отчаянно борющегося за выживание, и команды, претендующей на еврокубки. Хозяева переживают затяжной кризис, а гости пытаются подняться в зону Лиги чемпионов.

«Нант»

«Канарейки» подходят к матчу после гостевого поражения от «Ренна» (1:2) и не могут одержать победу на протяжении восьми последних туров. Команда пропускает в трeх последних матчах и демонстрирует удручающую результативность в атаке – всего 2 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Маттис Аблин с 7 голами в 32 матчах остаeтся лучшим бомбардиром. «Нант» не выигрывает в восьми последних матчах во всех турнирах.

«Марсель»

Марсельцы подходят к матчу после домашней ничьей с «Ниццей» (1:1) и пропускают в пяти последних турах. Команда демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. Мэйсон Гринвуд с 25 голами в 42 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги и главной ударной силой. «Марсель» забивает в 8 из 10 последних матчей и не проигрывает в 10 из 12 последних очных встреч против «Нанта», забивая в 11 из 13 последних матчей.

Факты о командах

«Нант»

  • Не может выиграть в 8 последних матчах Лиги 1
  • Пропускает в 3 последних матчах Лиги 1
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Марселя»

«Марсель»

  • Пропускает в 5 последних матчах Лиги 1
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Нанта»
  • Забивает в 11 из 13 последних очных матчей против «Нанта»

Прогноз на матч «Нант» – «Марсель»

«Марсель» имеет заметное преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Нанту» в 10 из 12 последних матчей. Гости стабильно забивают в большинстве встреч и борются за место в Лиге чемпионов. «Нант» переживает затяжной кризис и практически не забивает. Ожидаем уверенную победу марсельцев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Марселя» – коэффициент 1.7
  • Индивидуальный тотал «Марселя» больше 1

1.70
Победа «Марселя»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Марсель Нант
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