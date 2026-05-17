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  • «Марсель» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

«Марсель» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

17 мая, 20:50
Марсель
17.05.2026, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
3 : 1
Завершен
Ренн
2' П. Хейбьерг 10' А. Гуири 55' П. Обамеянг
84' Э. Леполь
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
6
Точукву Нади
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Ренн
50
Матис Силистри
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
(К) ЦП
95
Махди Камара
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Людовик Бляс
АП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
72
Hilan Hamzaoui Slimani
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
42
Nouhoum Kamissoko
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
90
Ange Lago
ЦФ
Ренн
60
Килиан Белаццуг
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
6
Джауи Сиссе
ЦП
19
Нордан Мукиэле
ПВ
36
Брель Эмболо
ЦФ
65
Henrick Do Marcolino
ЦФ
21
Яссир Забири
ЦФ
3-1-1-2-3
28
Рульи
33
Эмерсон
2
Медина
26
Балерди
6
Нади
23
Хейбьерг
14
Пайшао
11
Гринвуд
22
Веа
9
Гуири
7
Обамеянг
4-2-3-1
50
Силистри
26
Мерлен
48
Айт-Будлаль
24
Руо
18
Нагида
21
Ронжье
95
Камара
11
Аль-Тамари
10
Бляс
17
Шиманьски
22
Леполь
22
Веа
28
Павар
28
Павар
22
Веа
14
Пайшао
48
Вермерен
48
Вермерен
14
Пайшао
23
Хейбьерг
23
Тимбер
23
Тимбер
23
Хейбьерг
6
Нади
42
42
6
Нади
11
Аль-Тамари
70
Норден
70
Норден
11
Аль-Тамари
10
Бляс
19
Мукиэле
19
Мукиэле
10
Бляс
17
Шиманьски
36
Эмболо
36
Эмболо
17
Шиманьски
Остались в запасе
Марсель
Ренн
12
Жеффри де Ланж
ВР
72
Hilan Hamzaoui Slimani
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
90
Ange Lago
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
60
Килиан Белаццуг
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
6
Джауи Сиссе
ЦП
65
Henrick Do Marcolino
ЦФ
21
Яссир Забири
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
72
Hilan Hamzaoui Slimani
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
90
Ange Lago
ЦФ
Остались в запасе
60
Килиан Белаццуг
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
6
Джауи Сиссе
ЦП
65
Henrick Do Marcolino
ЦФ
21
Яссир Забири
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Франк Эз
Марсель
Точно не сыграют
Наиф Агер
ЦЗ
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Хамед Траоре
АП
Ренн
Точно не сыграют
Пшемыслав Франковски
ЛВ
Жереми Жаке
ЦЗ
Брис Самба
ВР
Статистика матча Марсель - Ренн
3
1
Всего ударов по воротам
27
27
Удары в створ
11
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
11
Нарушения
11
10
Офсайды
2
2
Количество передач
399
463
Сейвы
4
8
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
9
14
Блокированные удары
7
7
Удары из пределов штрафной
19
20
Удары из-за пределов штрафной
8
7
xG (ожидаемые голы)
2.92
2.49
xGP (предотвращенные голы)
-0.21
-0.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Ренна», 34-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Ренн»

«Марсель» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ренн Марсель
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