17.05.2026, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
Франция. Лига 1, 34 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
3-1-1-2-3
28
Рульи
33
Эмерсон
2
Медина
26
Балерди
6
Нади
23
Хейбьерг
14
Пайшао
11
Гринвуд
22
Веа
9
Гуири
7
Обамеянг
4-2-3-1
50
Силистри
26
Мерлен
48
Айт-Будлаль
24
Руо
18
Нагида
21
Ронжье
95
Камара
11
Аль-Тамари
10
Бляс
17
Шиманьски
22
Леполь
22
Веа
28
Павар
28
Павар
22
Веа
14
Пайшао
48
Вермерен
48
Вермерен
14
Пайшао
23
Хейбьерг
23
Тимбер
23
Тимбер
23
Хейбьерг
6
Нади
42
42
6
Нади
11
Аль-Тамари
70
Норден
70
Норден
11
Аль-Тамари
10
Бляс
19
Мукиэле
19
Мукиэле
10
Бляс
17
Шиманьски
36
Эмболо
36
Эмболо
17
Шиманьски
Остались в запасе
Марсель
Ренн
12
Жеффри де Ланж
ВР
72
Hilan Hamzaoui Slimani
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
90
Ange Lago
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
60
Килиан Белаццуг
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
6
Джауи Сиссе
ЦП
65
Henrick Do Marcolino
ЦФ
21
Яссир Забири
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
72
Hilan Hamzaoui Slimani
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
90
Ange Lago
ЦФ
Остались в запасе
60
Килиан Белаццуг
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
6
Джауи Сиссе
ЦП
65
Henrick Do Marcolino
ЦФ
21
Яссир Забири
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Франк Эз
Марсель
Точно не сыграют
Ренн
Точно не сыграют
Статистика матча Марсель - Ренн
3
1
Всего ударов по воротам
27
27
Удары в створ
11
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
11
Нарушения
11
10
Офсайды
2
2
Количество передач
399
463
Сейвы
4
8
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
9
14
Блокированные удары
7
7
Удары из пределов штрафной
19
20
Удары из-за пределов штрафной
8
7
xG (ожидаемые голы)
2.92
2.49
xGP (предотвращенные голы)
-0.21
-0.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Ренна», 34-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Ренн»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»