10.05.2026, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Гавр
Гавр
3-3-1-2-1
1
Мори
12
Санганте
15
Секо
4
Льорис
28
Зуауи
29
Гурна
13
Дукуре
30
Ндиайе
22
Сумаре
17
Буфал
38
Саматта
4-1-2-2-1
28
Рульи
28
Павар
26
Балерди
2
Медина
33
Эмерсон
6
Нади
23
Тимбер
23
Хейбьерг
11
Гринвуд
14
Пайшао
9
Гуири
28
Зуауи
27
Коффи
27
Коффи
28
Зуауи
13
Дукуре
12
Пембеле
12
Пембеле
13
Дукуре
17
Буфал
26
Эбоног
26
Эбоног
17
Буфал
29
Гурна
8
Кехта
8
Кехта
29
Гурна
6
Нади
48
Вермерен
48
Вермерен
6
Нади
23
Тимбер
42
42
23
Тимбер
9
Гуири
70
70
9
Гуири
11
Гринвуд
90
90
11
Гринвуд
Остались в запасе
Гавр
Марсель
77
Лионель М'Паси
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
27
Годсон Кьереме
ПВ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
12
Жеффри де Ланж
ВР
74
Kelyann Bezahaf
ЦЗ
72
Hilan Hamzaoui Slimani
ЦЗ
43
T. Mmadi
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
27
Годсон Кьереме
ПВ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
74
Kelyann Bezahaf
ЦЗ
72
Hilan Hamzaoui Slimani
ЦЗ
43
T. Mmadi
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Хабиб Бейе
Гавр
Точно не сыграют
Статистика матча Гавр - Марсель
4
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
ВАР
0
1
Угловые удары
3
0
Нарушения
20
22
Офсайды
4
3
Количество передач
386
392
Сейвы
2
2
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.14
1.21
xGP (предотвращенные голы)
0.13
0.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Марселя», 33-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»