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  • «Гавр» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Гавр» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 20:50
Гавр
10.05.2026, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 1
Завершен
Марсель
55' М. Гринвуд (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Гавр
1
Диав Мори
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
12
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
22
Исса Сумаре
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
6
Точукву Нади
ОП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Гавр
77
Лионель М'Паси
ВР
27
Энцо Коффи
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
26
Саймон Эбоног
ЦП
8
Яссин Кехта
ЦП
27
Годсон Кьереме
ПВ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
74
Kelyann Bezahaf
ЦЗ
72
Hilan Hamzaoui Slimani
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
43
T. Mmadi
ЦП
42
Nouhoum Kamissoko
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
70
Ugo Lamare El Kadmiri
ЦФ
90
Ange Lago
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Мори
12
Санганте
15
Секо
4
Льорис
28
Зуауи
29
Гурна
13
Дукуре
30
Ндиайе
22
Сумаре
17
Буфал
38
Саматта
4-1-2-2-1
28
Рульи
28
Павар
26
Балерди
2
Медина
33
Эмерсон
6
Нади
23
Тимбер
23
Хейбьерг
11
Гринвуд
14
Пайшао
9
Гуири
28
Зуауи
27
Коффи
27
Коффи
28
Зуауи
13
Дукуре
12
Пембеле
12
Пембеле
13
Дукуре
17
Буфал
26
Эбоног
26
Эбоног
17
Буфал
29
Гурна
8
Кехта
8
Кехта
29
Гурна
6
Нади
48
Вермерен
48
Вермерен
6
Нади
23
Тимбер
42
42
23
Тимбер
9
Гуири
70
70
9
Гуири
11
Гринвуд
90
90
11
Гринвуд
Остались в запасе
Гавр
Марсель
77
Лионель М'Паси
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
27
Годсон Кьереме
ПВ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
12
Жеффри де Ланж
ВР
74
Kelyann Bezahaf
ЦЗ
72
Hilan Hamzaoui Slimani
ЦЗ
43
T. Mmadi
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
27
Годсон Кьереме
ПВ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
74
Kelyann Bezahaf
ЦЗ
72
Hilan Hamzaoui Slimani
ЦЗ
43
T. Mmadi
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Хабиб Бейе
Гавр
Точно не сыграют
Абдулайе Туре
ОП
Стефан Загаду
ЦЗ
Марсель
Точно не сыграют
Химад Абделли
АП
Наиф Агер
ЦЗ
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Билял Надир
ЦП
Хамед Траоре
АП
Тимоти Веа
ЦФ
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Статистика матча Гавр - Марсель
4
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
ВАР
0
1
Угловые удары
3
0
Нарушения
20
22
Офсайды
4
3
Количество передач
386
392
Сейвы
2
2
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.14
1.21
xGP (предотвращенные голы)
0.13
0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Марселя», 33-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Марсель»

«Гавр» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Гавр
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