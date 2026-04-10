Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Марсель» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

«Марсель» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

10 апреля, 20:55
Марсель
10.04.2026, пятница, 22:05
Франция. Лига 1, 29 тур
3 : 1
Завершен
Метц
13' П. Обамеянг 48' И. Пайшао 90+3' Х. Траоре
49' Г. Цитаишвили
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Марсель
12
Херонимо Рульи
ВР
5
Леонардо Балерди
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
27
Кинтен Тимбер
ЦП
14
Игор Пайшао
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
17
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Метц
61
Pape Sy
ВР
38
Садибу Сане
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
39
Коффи Куао
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
12
Альфа Туре
ОП
20
Жесси Деменге
ЦП
10
Готье Эйн
ПВ
7
Георгий Цитаишвили
ПВ
30
Хабиб Диалло
(К) ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
18
Артур Вермерен
ОП
6
Точукву Нади
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
26
Билял Надир
ЦП
20
Хамед Траоре
АП
8
Химад Абделли
АП
78
Ange Lago
ЦФ
Метц
1
Джонатан Фишер
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Мишель Мбула
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
19
Люка Миша
ЛВ
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
34
Натан Мбала
ЦФ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
3-2-2-3
12
Рульи
5
Балерди
25
Медина
28
Павар
23
Хейбьерг
27
Тимбер
14
Пайшао
11
Гринвуд
21
Веа
17
Обамеянг
9
Гуири
4-2-1-2-1
61
39
Куао
38
Сане
2
Колен
70
Сарр
5
Гбамен
12
Туре
20
Деменге
7
Цитаишвили
10
Эйн
30
Диалло
17
Обамеянг
18
Вермерен
18
Вермерен
17
Обамеянг
27
Тимбер
6
Нади
6
Нади
27
Тимбер
11
Гринвуд
20
Траоре
20
Траоре
11
Гринвуд
14
Пайшао
8
Абделли
8
Абделли
14
Пайшао
2
Колен
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
2
Колен
12
Туре
19
Миша
19
Миша
12
Туре
20
Деменге
34
Мбала
34
Мбала
20
Деменге
Остались в запасе
Марсель
Метц
12
Жеффри де Ланж
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
11
Итан Нванери
ЦП
26
Билял Надир
ЦП
78
Ange Lago
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
1
Джонатан Фишер
ВР
4
Мишель Мбула
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
11
Итан Нванери
ЦП
26
Билял Надир
ЦП
78
Ange Lago
ЦФ
Остались в запасе
1
Джонатан Фишер
ВР
4
Мишель Мбула
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Бенуа Тавено
Марсель
Точно не сыграют
Наиф Агер
ЦЗ
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Метц
Точно не сыграют
Joseph Mangondo
ЦФ
Белив Мунонго
ЦП
Бубакар Траоре
ЦП
Статистика матча Марсель - Метц
1
2
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
8
Офсайды
3
0
Количество передач
488
426
Сейвы
1
6
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
3.55
0.48
xGP (предотвращенные голы)
1.19
1.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Метца», 29-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 22:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Метц»

«Марсель» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Метц Марсель
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Футболист «Родины» сделал выбор между «Спартаком» и «ПСЖ»
1 августа
13
Раскрыт второй летний новичок «ПСЖ»
1 августа
3
«Аякс» назвал «ПСЖ» цену на Годтса
1 августа
1
«ПСЖ» нашел альтернативу Диоманде в «Аяксе»
1 августа
Канчельскис дал совет Головину по поводу перехода в «Зенит»
31 июля
2
ВидеоГоловин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
Орлов одним словом описал слухи об интересе «ПСЖ» к Батракову и Кисляку
31 июля
3
«Зенит» не отказался от Головина
31 июля
1
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
5
Обновленная информация о переговорах «Зенита» с Головиным
30 июля
5
На Головина появились новые претенденты
30 июля
5
Стало известно, сколько Сафонов платит за аренду виллы в пригороде Парижа
30 июля
9
Определена главная звезда российского футбола
30 июля
3
Стало известно, посадят ли Сафонова на лавку в новом сезоне
30 июля
3
Фото«Челси» купил защитника за 52 миллиона
30 июля
1
Известен кандидат на замену Инфантино во главе ФИФА
30 июля
20
ФотоСборная Франции пошла на еще одно изменение после назначения Зидана
29 июля
1
Вингер «ПСЖ» согласился перейти в «Ливерпуль»
28 июля
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
«Ливерпуль» рассчитывает снизить цену за игрока «ПСЖ», оцененного в 170 миллионов
28 июля
1
Дембеле ответил на предложение «Аль-Хиляля»
27 июля
Прояснился вопрос с возвращением Головина в РПЛ
27 июля
5
ВидеоСудья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
Комментарий агента Головина насчет трансфера в «Зенит»
27 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+