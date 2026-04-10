10.04.2026, пятница, 22:05
Франция. Лига 1, 29 тур
Франция. Лига 1, 29 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
3-2-2-3
12
Рульи
5
Балерди
25
Медина
28
Павар
23
Хейбьерг
27
Тимбер
14
Пайшао
11
Гринвуд
21
Веа
17
Обамеянг
9
Гуири
4-2-1-2-1
61
39
Куао
38
Сане
2
Колен
70
Сарр
5
Гбамен
12
Туре
20
Деменге
7
Цитаишвили
10
Эйн
30
Диалло
17
Обамеянг
18
Вермерен
18
Вермерен
17
Обамеянг
27
Тимбер
6
Нади
6
Нади
27
Тимбер
11
Гринвуд
20
Траоре
20
Траоре
11
Гринвуд
14
Пайшао
8
Абделли
8
Абделли
14
Пайшао
2
Колен
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
2
Колен
12
Туре
19
Миша
19
Миша
12
Туре
20
Деменге
34
Мбала
34
Мбала
20
Деменге
Остались в запасе
Марсель
Метц
12
Жеффри де Ланж
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
11
Итан Нванери
ЦП
26
Билял Надир
ЦП
78
Ange Lago
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
1
Джонатан Фишер
ВР
4
Мишель Мбула
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
11
Итан Нванери
ЦП
26
Билял Надир
ЦП
78
Ange Lago
ЦФ
Остались в запасе
1
Джонатан Фишер
ВР
4
Мишель Мбула
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Бенуа Тавено
Марсель
Точно не сыграют
Метц
Точно не сыграют
Статистика матча Марсель - Метц
1
2
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
8
Офсайды
3
0
Количество передач
488
426
Сейвы
1
6
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
3.55
0.48
xGP (предотвращенные голы)
1.19
1.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Метца», 29-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 22:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Метц»
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Источник: «Бомбардир»