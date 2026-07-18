Агент Головина отреагировал на слухи об уходе игрока из «Монако»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал новости о возможной смене команды.

Сообщалось об интересе к 30-летнему игроку сборной России со стороны «Зенита», «Спартака» и саудовских клубов.

«Александр готовится к сезону с «Монако», у него действующий контракт. Если будут какие-то новости, то клуб сделает официальное заявление. А комментировать слухи нет смысла.

К Головину всегда есть интерес, поэтому появляются такие новости. Но стоит доверять только официальной информации», – сказал агент.