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Франция. Лига 2
Команды
Метц
€ 36 млн
Метц
Метц
Франция. Лига 2
Стадион:
Сен-Симфорьен
Сайт:
http://www.fcmetz.com
Тренер:
Бенуа Тавено
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Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
Трансляция
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
Трансляция
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Метц» – «Монако»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 1.42
1 мая
Трансляция
«Гавр» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026
26 апреля
«Гавр» – «Метц»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
25 апреля
Трансляция
«Метц» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026
19 апреля
«Метц» – «Париж»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 2.08
18 апреля
Трансляция
«Марсель» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026
10 апреля
«Марсель» – «Метц»: прогноз и ставки на матч 10 апреля 2026 с коэффициентом 1.92
9 апреля
Трансляция
«Метц» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026
5 апреля
«Метц» – «Нант»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2
4 апреля
Трансляция
«Ренн» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026
22 марта
«Ренн» – «Метц»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.95
21 марта
«Метц» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026
15 марта
«Метц» – «Тулуза»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 1.97
14 марта
Трансляция
«Ланс» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026
8 марта
«Ланс» – «Метц»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.55
7 марта
ЦСКА летом может рассмотреть переход защитника из Лиги 1
5 марта
1
Фото
Сафонов прокомментировал возвращение «ПСЖ» на первое место в чемпионате Франции
22 февраля
1
Лига 1. «ПСЖ» не заметил аутсайдера (3:0), у Сафонова 6 матчей в основе подряд
22 февраля
5
«ПСЖ» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026
21 февраля
Трансляция
«Метц» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
«Метц» – «Осер»: прогноз на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.66
14 февраля
Трансляция
«Метц» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026
6 февраля
«Метц» – «Лилль»: прогноз и ставки на матч 6 февраля 2026 с коэффициентом 2.05
5 февраля
Форвард «Реала» Эндрик, отданный в аренду, оформил хет-трик в Лиге 1
25 января
Трансляция
«Метц» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026
25 января
1
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3
4
5
Главные новости
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08:30
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Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
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