- 22 мая 2022
- 00:03 Лига 1. «Монако» на 96-й минуте упустил прямую путевку в ЛЧ, Головин отыграл 58 минут; «ПСЖ» разгромил «Метц», у Мбаппе хет-трик 5
- 3 апреля 2022
- 18:04 Лига 1. «Монако» с Головиным обыграл в гостях «Метц», «Марсель» победил «Сент-Этьен»
- 15:47 Головин – в основе «Монако» на матч с «Метцем»
- 2 апреля 2022
- 17:29 Экс-игрок «Химок» Ламкель Зе перешел в клуб Лиги 1 «Метц» 2
- 16 марта 2022
- 18:48 Форвард «Химок» Ламкель Зе тренируется с «Метцем» 1
- 19 февраля 2022
- 12:51 Видео Тренер «Метца» Антонетти спровоцировал драку во время матча с «Лиллем»
- 14 февраля 2022
- 01:07 Лига 1. «Марсель» на выезде победил «Метц», «Страсбур» – «Анжер»
- 23 декабря 2021
- 01:11 Лига 1. «ПСЖ» после удаления Рамоса спас ничью в игре с «Лорьяном», «Монако» без Головина победил «Ренн» и другие результаты 1
- 6 декабря 2021
- 11:58 Видео Головин – об ассисте на Бен-Йеддера: «Был уверен и чувствовал, что он ждет этого паса пяткой» 5
- 5 декабря 2021
- 18:56 Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» разгромить «Метц» 2
- 7 ноября 2021
- 17:24 Лига 1. «Марсель» не смог в большинстве победить «Метц» и остался на четвертом месте
- 1 ноября 2021
- 11:35 Видео Хазри из «Сент-Этьена» побил рекорд Лиги 1, забив гол с 68 метров 2
- 24 октября 2021
- 20:02 Лига 1. «Монако» победил «Монпелье», Головин остался в запасе; «Ланс» обыграл «Метц» и поднялся на второе место
- 23 сентября 2021
- 00:15 Лига 1. Дубль Хакими принес «ПСЖ» гостевую победу над «Метцем», «Лион» обыграл «Труа» и другие результаты
- 22 сентября 2021
- 13:59 Месси, Рамос и Верратти – вне заявки «ПСЖ» на матч с «Метцем» 2
- 21 сентября 2021
- 15:28 У Месси ушиб кости. Он пропустит матч с «Метцем» 2
- 28 августа 2021
- 10:38 Фото «Тоттенхэм» выкупил 18-летнего Сарра и оставил его в аренде в «Метце»
- 3 июля 2021
- 15:41 Фото Воспитанник «Челси» Ангбан стал игроком «Сочи» 2
- 24 апреля 2021
- 19:51 Лига 1. «ПСЖ» победил в гостях «Метц» и поднялся на первое место
- 6 апреля 2021
- 21:58 Кубок Франции. «Монако» победил «Метц» по пенальти и вышел в четвертьфинал, Головин остался в запасе