«Метц» – «Нант»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2

04 апреля 2026 9:01
Метц - Нант
05 апр. 2026, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 28 тур
5 апреля в рамках 28-го тура французской Лиги 1 «Метц» примет «Нант». Хозяева занимают 18-е место с 14 очками после 27 туров, гости расположились на 17-й строчке с 17 очками. Это ключевой матч за выживание, в котором встречаются два аутсайдера.

«Метц»

Хозяева находятся в глубочайшем кризисе. Команда не может выиграть в 15 последних матчах и в 12 последних в целом. В последних 5 играх «Метц» забил 0.60 гола в среднем и пропустил 2.20. Оборона катастрофическая. Лучший бомбардир – Готье Эн (7 голов в 26 матчах). В личных встречах с «Нантом» «Метц» побеждает в 3 последних матчах и забивает в 3 последних очных встречах.

«Нант»

Гости подходят к матчу в кризисной форме: команда проигрывает в 3 последних матчах. В последних 5 играх «Нант» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 1.60. Лучший бомбардир – Маттис Аблин (7 голов в 27 матчах). В личных встречах с «Метцем» у гостей статистика негативная.

Факты о командах

«Метц»

  • Ничья в последнем матче с «Ренном» (0:0)
  • Не может выиграть в 15 последних матчах
  • В среднем: 0.60 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Побеждает в 3 последних очных матчах с «Нантом»

«Нант»

  • Поражение в последнем матче от «Страсбура» (2:3)
  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Находится в зоне вылета (17-е место)

Прогноз на матч «Метц» – «Нант»

Ожидается встреча двух аутсайдеров, борющихся за выживание. «Метц» находится в ужасной форме (15 матчей без побед), но имеет психологическое преимущество в личных встречах (3 победы подряд). «Нант» также в кризисе (3 поражения подряд). Обе команды много пропускают и мало забивают. Учитывая, что «Метц» дома будет стремиться прервать свою ужасную серию, наиболее вероятным сценарием выглядит низовая игра с минимальным преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Метца» (0) – коэффициент 2
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Бестужев Павел
