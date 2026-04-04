5 апреля в рамках 28-го тура французской Лиги 1 «Метц» примет «Нант». Хозяева занимают 18-е место с 14 очками после 27 туров, гости расположились на 17-й строчке с 17 очками. Это ключевой матч за выживание, в котором встречаются два аутсайдера.

«Метц»

Хозяева находятся в глубочайшем кризисе. Команда не может выиграть в 15 последних матчах и в 12 последних в целом. В последних 5 играх «Метц» забил 0.60 гола в среднем и пропустил 2.20. Оборона катастрофическая. Лучший бомбардир – Готье Эн (7 голов в 26 матчах). В личных встречах с «Нантом» «Метц» побеждает в 3 последних матчах и забивает в 3 последних очных встречах.

«Нант»

Гости подходят к матчу в кризисной форме: команда проигрывает в 3 последних матчах. В последних 5 играх «Нант» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 1.60. Лучший бомбардир – Маттис Аблин (7 голов в 27 матчах). В личных встречах с «Метцем» у гостей статистика негативная.

Факты о командах

Ничья в последнем матче с «Ренном» (0:0)

Поражение в последнем матче от «Страсбура» (2:3)

Находится в зоне вылета (17-е место)

Прогноз на матч «Метц» – «Нант»

Ожидается встреча двух аутсайдеров, борющихся за выживание. «Метц» находится в ужасной форме (15 матчей без побед), но имеет психологическое преимущество в личных встречах (3 победы подряд). «Нант» также в кризисе (3 поражения подряд). Обе команды много пропускают и мало забивают. Учитывая, что «Метц» дома будет стремиться прервать свою ужасную серию, наиболее вероятным сценарием выглядит низовая игра с минимальным преимуществом хозяев.

