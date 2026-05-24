25 мая в ответном матче за выход в Бундеслигу встретятся «Падерборн» (представитель Второй Бундеслиги) и «Вольфсбург» (клуб, который борется за сохранение прописки в элите). Первая встреча в Вольфсбурге завершилась безголевой ничьей (0:0). Всe решится в Падерборне.

«Падерборн»

Хозяева подходят к решающему матчу с хорошей домашней статистикой: не проигрывают в 8 из 10 последних матчей на своeм поле. Команда регулярно забивает – в 12 из 14 последних матчей. В первом матче «Падерборн» увез ничью из гостей, что уже можно считать успехом.

Проблема – оборона: 10 пропущенных за последние 5 игр (2.00 в среднем). Во Второй Бундеслиге они пропускали много, против более классного «Вольфсбурга» это может стать фатальным. Зато атака работает – 1.40 гола за игру. В личных встречах «Падерборн» забивает «Вольфсбургу» в 7 из 9 последних матчей – это обнадeживает.

«Вольфсбург»

«Волки» – представитель Бундеслиги, который провалил сезон и теперь борется за выживание. Оборона у них надeжная: 3 пропущенных за последние 5 матчей (0.60 в среднем). Вот только атака совсем не работает – 0.80 гола за игру. В первом матче они не смогли забить дома – тревожный сигнал.

В гостях «Вольфсбург» имеет историческое преимущество: 3 победы подряд в Падерборне. И в 8 из 9 последних очных встречах «волки» забивают. Класс игроков у гостей выше, но форма оставляет желать лучшего.

Факты о командах:

«Падерборн»

Представитель Второй Бундеслиги, победитель не определeн после первой встречи

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей дома

Забивает в 12 из 14 последних матчей

Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Вольфсбурга»

Оборона пропускает 2.00 гола за игру

В среднем: 1.40 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

«Вольфсбург»

Представитель Бундеслиги, борьба за выживание

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Три победы подряд в гостях над «Падерборном»

Забивает в 8 из 9 последних матчей против «Падерборна»

Оборона надeжна – 0.60 пропущенных за игру

Атака слаба – 0.80 гола за игру

В среднем: 0.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

«Вольфсбург» побеждает в 3 последних гостевых матчах против «Падерборна»

«Вольфсбург» забивает в 8 из 9 последних очных встречах

«Падерборн» забивает в 7 из 9 последних матчей против «Вольфсбурга»

Первый матч – 0:0

Прогноз на матч «Падерборн» – «Вольфсбург»

Всe решится в одном матче. «Падерборн» дома опасен, они регулярно забивают. «Вольфсбург» не может забить уже две игры подряд (0:0 с «Падерборном» и 0:0 с «Боруссией М» в Бундеслиге). Атака «волков» в полном кризисе.

Но класс есть класс. «Вольфсбург» умеет играть в Падерборне – 3 победы подряд. Оборона гостей надeжна, а хозяева пропускают много. Скорее всего, «волки» забьют хотя бы один – они делают это в 8 из 9 последних встречах.

Исход предсказать сложно, но тотал голов, скорее всего, будет невысоким. Обе команды сыграли 0:0 в первом матче, и в ответной встрече вряд ли будет феерия. Больше одного гола от одной из команд – уже событие.

Рекомендованные ставки: