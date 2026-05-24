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«Падерборн» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.95

24 мая 2026 8:38
Падерборн - Вольфсбург
25 мая 2026, понедельник 21:30 | Германия. Бундеслига, Переходные матчи
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1.95
Тотал матча меньше 2.5
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25 мая в ответном матче за выход в Бундеслигу встретятся «Падерборн» (представитель Второй Бундеслиги) и «Вольфсбург» (клуб, который борется за сохранение прописки в элите). Первая встреча в Вольфсбурге завершилась безголевой ничьей (0:0). Всe решится в Падерборне.

«Падерборн»

Хозяева подходят к решающему матчу с хорошей домашней статистикой: не проигрывают в 8 из 10 последних матчей на своeм поле. Команда регулярно забивает – в 12 из 14 последних матчей. В первом матче «Падерборн» увез ничью из гостей, что уже можно считать успехом.

Проблема – оборона: 10 пропущенных за последние 5 игр (2.00 в среднем). Во Второй Бундеслиге они пропускали много, против более классного «Вольфсбурга» это может стать фатальным. Зато атака работает – 1.40 гола за игру. В личных встречах «Падерборн» забивает «Вольфсбургу» в 7 из 9 последних матчей – это обнадeживает.

«Вольфсбург»

«Волки» – представитель Бундеслиги, который провалил сезон и теперь борется за выживание. Оборона у них надeжная: 3 пропущенных за последние 5 матчей (0.60 в среднем). Вот только атака совсем не работает – 0.80 гола за игру. В первом матче они не смогли забить дома – тревожный сигнал.

В гостях «Вольфсбург» имеет историческое преимущество: 3 победы подряд в Падерборне. И в 8 из 9 последних очных встречах «волки» забивают. Класс игроков у гостей выше, но форма оставляет желать лучшего.

Факты о командах:

«Падерборн»

  • Представитель Второй Бундеслиги, победитель не определeн после первой встречи
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей дома
  • Забивает в 12 из 14 последних матчей
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Вольфсбурга»
  • Оборона пропускает 2.00 гола за игру
  • В среднем: 1.40 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

«Вольфсбург»

  • Представитель Бундеслиги, борьба за выживание
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Три победы подряд в гостях над «Падерборном»
  • Забивает в 8 из 9 последних матчей против «Падерборна»
  • Оборона надeжна – 0.60 пропущенных за игру
  • Атака слаба – 0.80 гола за игру
  • В среднем: 0.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

  • «Вольфсбург» побеждает в 3 последних гостевых матчах против «Падерборна»
  • «Вольфсбург» забивает в 8 из 9 последних очных встречах
  • «Падерборн» забивает в 7 из 9 последних матчей против «Вольфсбурга»
  • Первый матч – 0:0

Прогноз на матч «Падерборн» – «Вольфсбург»

Всe решится в одном матче. «Падерборн» дома опасен, они регулярно забивают. «Вольфсбург» не может забить уже две игры подряд (0:0 с «Падерборном» и 0:0 с «Боруссией М» в Бундеслиге). Атака «волков» в полном кризисе.

Но класс есть класс. «Вольфсбург» умеет играть в Падерборне – 3 победы подряд. Оборона гостей надeжна, а хозяева пропускают много. Скорее всего, «волки» забьют хотя бы один – они делают это в 8 из 9 последних встречах.

Исход предсказать сложно, но тотал голов, скорее всего, будет невысоким. Обе команды сыграли 0:0 в первом матче, и в ответной встрече вряд ли будет феерия. Больше одного гола от одной из команд – уже событие.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.95
  • Обе забьют – да

1.95
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Вольфсбург Падерборн
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