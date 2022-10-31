- 2 февраля
- 15:11 Защитник «Штутгарта» забил самый дальний автогол в истории Кубка Германии
- 31 октября 2022
- 11:11 «Я на 100% перерос этот клуб». Жиров собирается покинуть «Зандхаузен» 1
- 1 февраля 2022
- 00:36 «Падерборн» арендовал Адеми у «Химок»
- 3 февраля 2021
- 01:56 Кубок Германии. «Байер» вылетел от «Рот-Вайсса», «Боруссия» Д вышла в четвертьфинал
- 27 июня 2020
- 18:50 Бундеслига. «Боруссия» Д дома крупно уступила «Хоффенхайму», «Фортуна» вылетела и другие результаты 3
- 20 июня 2020
- 18:50 Бундеслига. Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «РБ Лейпциг», «Бавария» выиграла у «Фрайбурга» и другие результаты
- 13 июня 2020
- 18:25 Бундеслига. «Боруссия» Д вырвала победу над «Фортуной», «Айнтрахт» в гостях разгромил «Герту» и другие результаты 1
- 6 июня 2020
- 18:25 Бундеслига. «Бавария» одержала волевую победу над «Байером», «Лейпциг» упустил три очка в матче с «Падерборном» и другие результаты 1
- 31 мая 2020
- 21:33 Фото Санчо получил желтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде 5
- 20:52 Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Падерборн», у Санчо хет-трик
- 27 мая 2020
- 23:25 Бундеслига. «Хоффенхайм» вдесятером победил «Кельн», «Шальке» с ноября не выигрывает в гостях и другие результаты 3
- 24 мая 2020
- 01:41 Хавбек «Падерборна» Гясула установил рекорд Бундеслиги по количеству желтых карточек после 27 туров
- 23 мая 2020
- 18:27 Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Вольфсбург», «Байер» – «Боруссию» М и другие результаты 2
- 16 мая 2020
- 18:25 Бундеслига. «Боруссия» разгромила «Шальке» в рурском дерби, «Лейпциг» сыграл вничью с «Фрайбургом» и другие результаты 7
- 16 марта 2020
- 17:53 «Ливерпуль» имеет самый дорогой состав среди всех команд топ-чемпионатов 10
- 14 марта 2020
- 01:29 В Бундеслиге зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболел защитник «Падерборна» Килиан
- 7 марта 2020
- 00:17 Бундеслига. «Кельн» в гостях обыграл «Падерборн» и поднялся на десятое место
- 29 февраля 2020
- 19:47 Бундеслига. Дубль Коутиньо помог «Баварии» разгромить «Хоффенхайм», «Боруссия» Д победила «Фрайбург» 1
- 22 февраля 2020
- 00:26 Бундеслига. Гол Левандовски на 88-й минуте принес «Баварии» победу над «Падерборном» 2
- 15 февраля 2020
- 19:32 Бундеслига. «Лейпциг» разгромил «Вердер» и вышел в лидеры, «Байер» вырвал победу над «Унионом» и другие результаты 3
- 25 января 2020
- 19:26 Бундеслига. Лидер чемпионата «РБ Лейпциг» проиграл «Айнтрахту» и другие результаты 2
- 19 декабря 2019
- 00:25 Бундеслига. «Бавария» вырвала победу над «Фрайбургом»; «Айнтрахт» проиграл, ведя 2:0, и другие результаты
- 14 декабря 2019
- 19:20 Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вердер», «Боруссия» Д крупно обыграла «Майнц» 4
- 8 декабря 2019
- 22:00 Бундеслига. «Унион» обыграл «Кельн», «Падерборн» победил «Вердер» 4
- 30 ноября 2019
- 19:28 Бундеслига. «Лейпциг» победил в гостях «Падерборн», «Боруссия» Д – «Герту» Клинсманна и другие результаты
- 23 ноября 2019
- 00:25 Бундеслига. «Боруссия» Д сыграла вничью с «Падерборном», уступая 0:3 после первого тайма 7
- 9 ноября 2019
- 19:40 Бундеслига. «Лейпциг» благодаря победе в Берлине поднялся на второе место, «Шальке» и «Фортуна» забили на двоих шесть голов и другие результаты