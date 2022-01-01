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Бундеслига 2026/2027
Команды
Падерборн
Состав
€ 33 млн
Падерборн - состав команды
Падерборн
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Бентелер-Арена
Сайт:
http://www.scpaderborn07.de
Тренер:
Ральф Кеттеман
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
41
Сеймен Деннис
Вра
20
€ 10 млн
15
Нолл Науэ
Вра
23
€ 2 млн
1
Шуберт Маркус
Вра
28
€ 0.5 млн
17
Курда Лаурин
Защ
24
€ 3 млн
24
Niklas Mohr
Защ
-
29
Clemens Lippmann
Защ
-
33
Marcel Hoffmeier
Защ
-
3
Jonah Sticker
Защ
-
25
Tjark Lasse Scheller
Защ
-
9
Филипп Райан
Пол
25
€ 4 млн
7
Батиста Майер Оливер
Пол
25
€ 1.5 млн
23
Обермайр Рафаэль
Пол
30
€ 1.2 млн
26
Клаас Себастьян
Пол
28
€ 0.9 млн
9
Бацнер Ник
Пол
26
€ 0.5 млн
22
Mattes Hansen
Пол
-
28
Laurin Ulrich
Пол
-
18
Пьеринджер Марвин
Нап
26
€ 3 млн
40
Видович Габриэль
Нап
22
€ 3 млн
20
Гетце Феликс
Нап
27
€ 2 млн
27
Тиггес Штеффен
Нап
28
€ 0.7 млн
28
Копадо Лукас
Нап
22
€ 0.6 млн
11
Михель Свен
Нап
36
€ 0.3 млн
30
Stefano Marino
Нап
-
21
Jano ter Horst
Нап
-
6
Tom Baack
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 3, защитников: 6, полузащитников: 7, нападающих: 9
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