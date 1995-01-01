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8 февраля
22:49
Озил подколол «Атлетико», комментируя введение синих карточек в футболе
1
7 февраля
18:18
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
1
08:31
Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву
1
6 февраля
17:45
«Бавария» следит за игроком ЦСКА
6
4 февраля
15:00
Раскрыты три трансферные цели «Манчестер Сити» на лето
1
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Все новости
00:36
Бундеслига. «Боруссия Д» разгромила «Фрайбург» (3:0), Фуллкруг поучаствовал во всех голах
9 февраля
18:52
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
18:48
«Аугсбург» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
10:04
Трансляция
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2024
8 февраля
22:49
Озил подколол «Атлетико», комментируя введение синих карточек в футболе
1
09:58
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Германии, 9 февраля
7 февраля
21:09
Президент «Айнтрахта» ушел в отставку и будет бороться с нацизмом
2
18:18
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
1
14:28
Фото
«Трабзонспор» бесплатно подписал защитника «Боруссии Д»
13:16
Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву
2
11:14
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
08:31
Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву
1
00:43
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
6 февраля
23:49
Лено: «Все в Англии называют Бундеслигу «лигой фермеров»
2
18:46
Агент Файзуллаева ответил, известно ли ему об интересе «Баварии»
17:45
«Бавария» следит за игроком ЦСКА
6
4 февраля
15:00
Раскрыты три трансферные цели «Манчестер Сити» на лето
1
13:39
Вратарь «Байера» Градецки установил рекорд Бундеслиги
12:46
«Лейпциг» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 4 февраля
11:56
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
3 февраля
19:32
Бундеслига. «Бавария» и «Байер» победили, Леверкузен сохранил лидерство
16:32
Стали известны стартовые составы на матч «Бавария» – «Боруссия М»: 20 тур Бундеслига
12:33
Трансляция
«Фрайбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
12:10
Трансляция
«Бавария» – «Боруссия М»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
10:37
«Кельн» – «Айнтрахт»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
10:34
В «Боруссии Д» определились с будущим 34-летнего Ройса
2
10:23
«Майнц» – «Вердер»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
10:13
«Бавария» – «Боруссия М»: прогноз на мафтч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
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