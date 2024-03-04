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Главные новости
09:26
Мусиала ответил, кто лучше – Месси или Роналду
24 апреля
19:50
Рангник ответил на вопрос о готовности возглавить «Баварию»
00:48
Рангник выдвинул требование «Баварии»
23 апреля
21:56
«Барселона» определилась со стоимостью Френки де Йонга
1
21 апреля
20:31
Бундеслига. «Байер» ушел от первого поражения в сезоне на 90+7-й минуте матча с «Боруссией» Д
7
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Германия. Бундеслига
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Германия. Бундеслига - матчи
04.03.2024 19:35
Лучшие бомбардиры в истории Бундеслиги: Роберт Левандовски против Герда Мюллера и игрока по прозвищу «Пицца»
Поговорим о великих немецких футболистах, перуанце, поляке и (неожиданно!) Лионеле Месси.
28.05.2023 10:05
Главная боль выходных – эмоции «Боруссии», которая бесславно упустила титул Бундеслиги
Очень много эмоций.
27.05.2023 18:44
Безумная гонка за чемпионство в Бундеслиге: «Боруссия» была чемпионом 9 минут, но золото снова перехватила «Бавария»
11-й титул подряд.
21.05.2023 15:37
Боль «Баварии» в нескольких кадрах – кажется, клуб проиграет Бундеслигу впервые за 11 лет
Важно, чтобы параллельно не облажалась «Боруссия».
14.05.2023 15:18
Секреты мощи Холанда: три порции на ужин, очки для сна, диета Роналду, генетика родителей-спортсменов
Будущий лучший футболист Европы?
11.05.2023 12:24
«Байер» без Лунева дошел до полуфинала ЛЕ – он не попал в заявку из-за травмы. Как у него дела в Германии?
Кажется, готовится к уходу из клуба.
29.04.2023 10:45
Судья не назначил два пенальти в пользу «Боруссии» Д в матче с «Бохумом» – команда потеряла очки и рискует упустить лидерство в Бундеслиге
Все снова в руках «Баварии».
27.03.2023 14:10
Лучшая команда Германии – автор самого странного тренерского увольнения сезона. Но вокруг этого масса интриг
Разбираемся в скандале «Баварии».
24.02.2023 13:19
Однажды Титов был близок к трансферу в «Баварию»: сделку организовывал агент Роналдо, Аленичев переводил, но «Спартак» все сорвал
Первая часть сериала «Бомбардира».
07.01.2023 15:31
Лидер «Боруссии» забыл паспорт и чуть не пропустил сбор в Испании. Выручила мама
Беллингем много рассказывал о влиянии мамы в карьере
07.08.2022 18:46
Защитник «Боруссии» обвиняется, что бил беременную девушку: ударил ногой по животу и отвечал грустным селфи на фото с синяками
Разбираемся в ситуации.
25.02.2022 19:02
Тедеско против «Спартака» – каким будет «РБ Лейпциг», который он строит
За пару месяцев вернул команде уровень.
2
31.01.2022 12:34
Онлайн последнего дня трансферного окна: Эриксен в «Брентфорде» и другие переходы
Следите за последними переходами вместе нами.
24.01.2022 12:15
Азмун подписал контракт с «Байером» и расстроил «Зенит»: улетел на переговоры без ведома клуба и нарушил медицинский протокол
Теперь его ждет крупный штраф.
32
18.01.2022 14:14
Как дела у Лунева в «Байере». Сыграл всего один матч (проиграл), учит немецкий, вспоминает Пушкина
Сейчас надолго вылетел из-за травмы.
3
09.12.2021 17:09
Почему Тедеско возглавил «РБ Лейпциг»: учился вместе с Нагельсманном, прошлый тренер провалился и сам выпрашивал увольнение
Все еще помнят его рекорды в «Шальке».
06.12.2021 20:11
На матче «Баварии» и «Боруссии» работал судья, который получал бан за доказанный договорняк. Когда об этом сказал игрок, полиция запустила расследование
Этот судья даже ездил к нам на ЧМ.
24.11.2021 16:11
Как устроено голосование за «Золотой мяч»: кто выбирает, откуда среди них несуществующие люди, правда ли все голосуют за своих
И что будет, если два претендента наберут одинаковые баллы?
10.07.2021 14:50
Лунев – в «Байере». Надо удивляться? Какие шансы? Как сейчас дела у «Байера»?
И будет ли он основным?
08.09.2020 18:29
15 историй о пиве в немецком футболе
Не стереотипы, а доказательства любви.
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