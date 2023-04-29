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    • Судья не назначил два пенальти в пользу «Боруссии» Д в матче с «Бохумом» – команда потеряла очки и рискует упустить лидерство в Бундеслиге

    Судья не назначил два пенальти в пользу «Боруссии» Д в матче с «Бохумом» – команда потеряла очки и рискует упустить лидерство в Бундеслиге

    Дортмундская «Боруссия» не победила «Бохум» в гостевом матче 30-го тура Бундеслиги.

    Ничья 1:1 может напрямую повлиять на чемпионскую гонку, и, возможно, данный результат стал следствием судейских ошибок.

    Главный арбитр Саша Штегеманн во втором тайме не назначил два пенальти в пользу «Боруссии».

    • на 65-й минуте Карима Адейеми сбили с ног в штрафной площади соперника;
    • в компенсированное время мяч попал в руку игроку «Бохума» в штрафной.

    В первом случае даже капитан хозяев поля Антони Лосилла признал факт нарушения правил.

    «Можешь свистеть, никаких вопросов», – сказал 37-летний француз судье после нарушения на Адейеми.

    Однако Штегеманн не назначил пенальти сам, а видеоассистент не посчитал это решение явной ошибкой, поэтому не стал приглашать главного рефери к монитору.

    Во втором моменте судейские аргументы более понятны – футболист обороняющейся команды опирался рукой о газон, стелясь в подкате, когда в нее попал мяч.

    Впрочем, у главного тренера «Боруссии» Эдина Терзича другое мнение.

    «Я считаю, что это два явных пенальти. Я сказал всей бригаде арбитров, что думаю об их решениях. Прошу прощения за тон и эмоции.

    На прошлой неделе я уже говорил, что для нас это шанс, который выпадает раз в жизни. Возможно, это мой единственный шанс так близко подобраться к чемпионству.

    А судьи принимают такие решения, когда ставки настолько высоки», – сказал Терзич после матча.

    «Боруссия» все еще лидирует в Бундеслиге, но в воскресенье «Бавария» обгонит их, если дома победит «Герту» с последнего места.

    Фото: dpa, www.imago-images.de / Global Look Press

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    Источник: Sport Bild

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