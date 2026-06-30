«Боруссия М» интересуется защитником сборной Узбекистана

Игрок «Динамо Сам» и сборной Узбекистана Жахонгир Урозов может продолжить карьеру в Бундеслиге.
22-летний футболист заинтересовал менхенгладбахскую «Боруссию».
Немецкий клуб ищет перспективного центрального защитника и всерьез рассматривает кандидатуру Урозова.
Ранее его связывали с возможным переходом в «Рубин» или «Краснодар».
- Рыночная стоимость Урозова – 600 тысяч евро.
- Он поучаствовал в двух матчах ЧМ-2026 в составе сборной Узбекистана.
- Жахонгир уже выступал за границей – за турецкий «Эюпспор».
Источник: Kicker