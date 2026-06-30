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«Боруссия М» интересуется защитником сборной Узбекистана

30 июня, 19:23
1

Игрок «Динамо Сам» и сборной Узбекистана Жахонгир Урозов может продолжить карьеру в Бундеслиге.

22-летний футболист заинтересовал менхенгладбахскую «Боруссию».

Немецкий клуб ищет перспективного центрального защитника и всерьез рассматривает кандидатуру Урозова.

Ранее его связывали с возможным переходом в «Рубин» или «Краснодар».

  • Рыночная стоимость Урозова – 600 тысяч евро.
  • Он поучаствовал в двух матчах ЧМ-2026 в составе сборной Узбекистана.
  • Жахонгир уже выступал за границей – за турецкий «Эюпспор».

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Источник: Kicker
Узбекистан. Суперлига Германия. Бундеслига Динамо Сам Боруссия М Узбекистан Урозов Жахонгир
Комментарии (1)
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САДЫЧОК
1782848572
Смешные немцы! Сборная в жопе- а они ищут хрен знает где и хрен знает кого! У вас в футбольных академиях куча талантов- им доверять нужно!
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