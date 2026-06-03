Узбекистанец Хусанов значительно подорожал на Transfermarkt

Transfermarkt обновил стоимости футболистов АПЛ. Новую цену получил в том числе защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов.
Если раньше узбекистанец стоил 35 миллионов евро, то теперь он оценен в 50 миллионов. Скачок – 15 миллионов.
- «Манчестер Сити» купил Хусанова у «Ланса» год назад за 40 миллионов евро. За время в «Сити» Абдукодир провел 47 матчей, забил один гол в Кубке Англии.
- До «Ланса» Абдукодир был в минском «Энергетике-БГУ».
- Хусанов сейчас готовится к чемпионату мира-2026. Узбекистанцы уже тренируются на территории США. В своей группе сборная Узбекистана сыграет с Португалией, ДР Конго и Колумбией.
Источник: Transfermarkt