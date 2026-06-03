Узбекистанец Хусанов значительно подорожал на Transfermarkt

Transfermarkt обновил стоимости футболистов АПЛ. Новую цену получил в том числе защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов.

Если раньше узбекистанец стоил 35 миллионов евро, то теперь он оценен в 50 миллионов. Скачок – 15 миллионов.