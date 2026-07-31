«Манчестер Сити» назвал «Реалу» цену на Родри

«Реал» ведет прямые переговоры с «Манчестер Сити» о трансфере полузащитника Родри в испанский клуб.
«Горожане» запрашивают за переход хавбека 75 миллионов евро.
Сообщалось, что «Реал» готов заплатить за обладателя «Золотого мяча» лучшему игроку ЧМ-2026 более 50 миллионов евро.
Сам футболист заинтересован в трансфере.
- 30-летний Родри в прошлом сезоне провел за «Манчестер Сити» 33 игры, забил 2 гола.
- В 2024-м он выиграл «Золотой мяч» лучшему футболисту мира.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.
- Срок контракта Родри с «горожанами» истекает в середине 2027 года.
Источник: страница Патрика Бергера в соцсети X