«Манчестер Сити» назвал «Реалу» цену на Родри

«Реал» ведет прямые переговоры с «Манчестер Сити» о трансфере полузащитника Родри в испанский клуб.

«Горожане» запрашивают за переход хавбека 75 миллионов евро.

Сообщалось, что «Реал» готов заплатить за обладателя «Золотого мяча» лучшему игроку ЧМ-2026 более 50 миллионов евро.

Сам футболист заинтересован в трансфере.